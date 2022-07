Ultime Notizie » Apocalisse » La strana tempesta che fa diventare il cielo verde

Cieli spettrali. Niente dice esattamente ‘apocalisse‘ come i cieli color “Melon Powerade”. Caso in questione, prima di un attacco di maltempo l’altro giorno, il cielo a Sioux Falls, nel South Dakota, ha assunto una tonalità di verde simile a quella della radiazione gamma che ha trasformato Bruce Banner in Hulk.

L’evento infausto si è verificato quando un enorme sistema temporalesco chiamato “derecho” ha colpito la regione, ferendo diverse persone e provocando il caos nella proprietà e nell’alimentazione di migliaia di altre persone.

I “Derecho” sono potenti e distruttivi, noti per i venti simili a uragani, le forti piogge e una potenza sufficiente per viaggiare per centinaia di chilometri. Ma mentre è noto che questi potenti eventi meteorologici occasionalmente causano questo fenomeno viridescente, il Washington Post riporta che la tonalità al neon a cui si è assistito ieri è estremamente rara.

Perchè si verificano questi cieli verdi?

Ci sono alcune teorie sul motivo per cui si verificano questi cieli verdi, con l’ipotesi predominante che ha a che fare con il modo in cui forti gocce di pioggia e grandine sono in grado di disperdere e riflettere la luce.

Come spiega Scientific American, i temporali si verificano spesso nel tardo pomeriggio e alla sera, quando il sole al tramonto proietta sfumature di giallo e rosso sul cielo azzurro diurno.

L’acqua è eccezionalmente brava a trattenere il colore blu e si pensa che le gocce di pioggia di un certo diametro possano disperdere tutta la luce tranne quella cerulea. Pertanto,che se una tempesta ha abbastanza energia liquida dietro di sé e colpisce nell’ora perfetta della giornata, la luce gialla e blu in competizione si combinerà in

La tempesta dell’altro giorno, tuttavia, ha spinto questa congettura sull’orlo del baratro.

“Anche in base a quella metrica”, ha scritto il meteorologo WaPo Matthew Cappucci, riferendosi alla teoria prevalente, “i colori esibiti dalle tempeste su Siouxland e lungo il corridoio dell’Interstate 29 del South Dakota, la James River Valley e l’Iowa nordoccidentale, erano diversi da quelli della recente memoria sulla meteorologia“.