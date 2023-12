Dove vedere in streaming e tv le partite di calcio oggi sabato 9 dicembre 2023. Continua la 15a giornata di Serie A 2023-24 dopo Juventus-Napoli di ieri sera: Verona-Lazio alle 15, Atalanta-Milan alle 18 e Inter-Udinese alle 20:45. Occhi puntati anche su Aston Villa-Arsenal (Premier League). Di seguito orario d’inizio, ultime notizie formazioni, canale tv, e tutte le informazioni per vedere streaming calcio gratis e diretta tv.

11:00 Monza-Inter (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

11:00 Frosinone-Verona (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

12:30 Inter-Sampdoria (Serie A femminile) – DAZN

13:00 Milan-Genoa (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

13:00 Manchester City-Aston Villa (Women’s Super League) – DAZN

13:30 Crystal Palace-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

14:00 Zona Gol Serie B – DAZN

14:00 Diretta Gol Serie B – SKY SPORT CALCIO

14:00 Cremonese-Venezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 251)

14:00 Sampdoria-Lecco (Serie B) – DAZN, SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale 252)

14:00 Ascoli-Spezia (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 253)

14:00 Bari-Sudtirol (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 254)

14:00 Cittadella-Cosenza (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 255)

14:00 Ternana-Feralpisalò (Serie B) – DAZN e SKY SPORT (canale 256)

14:00 Alaves-Las Palmas (Liga) – DAZN

14:00 Colonia-Wolfsburg (Bundesliga femminile) – DAZN

15:00 Diretta Verona-Lazio (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

L’incontro Verona-Lazio, valido per la quindicesima giornata di Serie A 2023/24, si svolgerà sabato 9 dicembre alle 15:00 presso lo stadio Bentegodi di Verona. La Lazio ha segnato in tutte le ultime nove partite in trasferta contro il Verona in Serie A. L’ultima volta che il Verona non ha subito gol in casa contro i biancocelesti risale al 22 ottobre 2000, con una vittoria per 2-0 grazie a un autogol di Favalli e al primo gol in Serie A di Adrian Mutu. Verona-Lazio streaming gratis con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

15:00 Juventus Women-Pomigliano (Serie A femminile) – DAZN

15:30 Eintracht Francoforte-Bayern (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16:00 Manchester United-Bournemouth (Premier League) – SKY SPORT UNO

16:15 Catanzaro-Pisa (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

16:15 Betis-Real Madrid (Liga) – DAZN

16:15 Atalanta U23-Padova (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

16:15 Juventus Next Gen-Pineto (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

16:15 Pescara-Olbia (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

16:15 Pontedera-Gubbio (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)

16:30 Barcellona-Eibar (Liga femminile) – DAZN

18:00 Diretta Atalanta-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

L’Atalanta affronterà il Milan nel prossimo match di Serie A in programma alle 18 dierne, avendo pareggiato molte volte in passato contro questa squadra, ma negli ultimi confronti ha ottenuto solo una X, con quattro vittorie del Milan e una dell’Atalanta. Atalanta-Milan streaming gratis con DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky).

18:30 Aston Villa-Arsenal (Premier League) – SKY SPORT UNO

18:30 Borussia Dortmund-Lipsia (Bundesliga) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K

18:30 Villarreal-Real Sociedad (Liga) – DAZN

18:30 SPAL-Entella (Serie C) – SKY SPORT MAX e SKY SPORT (canale

20:45 Diretta Inter-Udinese (Serie A) – DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)

252)18:30 Crotone-Juve Stabia (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)18:30 Triestina-Giana Erminio (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)18:30 Giugliano-Monterosi (Serie C) – SKY SPORT (canale 255)18:30 Real Madrid-Siviglia (Liga femminile) – DAZN18:45 Ajax-Sparta (Eredivisie) – MOLA19:00 Vitoria Guimarães-Sporting (Campionato portoghese) – DAZN

L’Inter giocherà contro l’Udinese sabato 9 dicembre allo stadio Meazza di Milano. L’Inter ha vinto la maggior parte degli scontri con l’Udinese in Serie A, con solo una sconfitta nelle ultime 11 partite. In generale, i nerazzurri hanno ottenuto 13 vittorie nelle ultime 17 partite contro i friulani. Dopo la vittoria della Juve sul Napoli di ieri sera, l’Inter adesso è seconda con 1 punto di ritardo sui bianconeri. Inter-Udinese in diretta streaming con i canali digitali di Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (Canale 251).

20:45 Recanatese-Cesena (Serie C) – SKY SPORT (canale 252)

20:45 Messina-Catania (Serie C) – SKY SPORT (canale 253)

20:45 Turris-Latina (Serie C) – SKY SPORT (canale 254)

21:00 PSG-Nantes (Ligue 1) – SKY SPORT ARENA

21:00 Maiorca-Siviglia (Liga) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

21:00 AZ-Almere City (Eredivisie) – MOLA

21:30 Porto-Casa Pia (Campionato portoghese) – MOLA

22:00 Columbus Crew-Los Angeles FC (Finale playoff MLS) – APPLE TV

22:00 Godoy Cruz-Platense (Campionato argentino) – SOLOCALCIO, MOLA e ONEFOOTBALL

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.