Sfortunata la stagione di Douglas Costa in bianconero sotto la guida di Maurizio Sarri: ha giocato solo 5 partite a causa degli infortuni. Il nazionale brasiliano e ala della Juventus è uscito infortunato nella disfatta di sabato scorso di Serie A, avvenuta a Verona contro l’Hellas (sconfitta per 2-1 in rimonta).

Douglas Costa salterà Lione in Champions, Milan in Coppa Italia e Inter in Serie A.

a cui è stato sottoposto il giocatore, “hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

A causa di questo infortunio il 29enne giocatore della Juventus salterà la prima tappa degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione in Francia del 26 Febbraio. In dubbio anche per la sfida scudetto contro l’Inter del 1° marzo. Douglas Costa dovrà saltare anche la semifinale di Coppa Italia che si giocherà giovedì sera con il Milan, così come le partite di Serie A in casa a Brescia e in trasferta allo SPAL.