Ultime Notizie » Diretta Juventus Fiorentina » Juventus-Fiorentina, risultato firmato Rabiot, VAR annulla pareggio Viola all’89°

DIRETTA JUVE – La Juventus si porta a casa tre punti importanti contro la Fiorentina, al termine di una partita non bellissima ma intensa dal punto di vista agonistico, considerata anche la nota rivalità tra le due tifoserie.

A decidere il match un gol di Rabiot al 34′ su assiste del solito Angel Di Maria. Il francese era stato ammonito al secondo minuto di gioco. Al 59′ annullato un gol a Vlahovic per fuorigioco. La gara si mantiene abbastanza equilibrata fino a quando Italiano all’80esimo manda in campo tre forze fresche con Cabral, Terzic e Saponara. All’89esimo segna Castrovilli ma dopo una attenta annalisi del VAR la segnatura viene annullata per posizione di fuorigioco: il giocatore viola aveva la punta del tacco delle scarpe oltre la linea difensiva della Juve.

Biraghi ha creato 58 occasioni in questa stagione, più di ogni altro giocatore in Serie A.

Rabiot ha segnato sei reti in questa stagione, tutte in gare all’Allianz Stadium: con sei centri – al pari di Vlahovic – è il miglior marcatore casalingo bianconero nell’annata 2022/23.

Di Maria ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi otto gol della Juventus in campionato (50%, due gol e due assist): è il bianconero che ha partecipato a più reti nel 2023 in Serie A.

La Juventus non ha subito gol nel primo tempo in 16 delle sue 22 partite, solo la Lazio (18) ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.

Con questa vittoria la Juventus si porta al nono posto in classifica con 29 punti, raggiungendo Monza e Bologna. Per la Fiorentinauno stop che costa la 14esima posizione con 24 punti, alla pari di Lecce e Sassuolo-

Il tabellino di Juventus-Fiorentina risultato esatto finale 1-0 (primo tempo 1-0)

Marcatori gol: 34′ Rabiot (J).

Juventus (3-4-2-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (83′ Paredes), Di Maria (76′ Fagioli); Vlahovic (65′ Kean). Allenatore Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô (80′ Terzic), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura (80′ Saponara), Amrabat, Duncan (62′ Castrovilli); Nico Gonzalez (80′ Cabral), Kouamé, Ikoné (65′ Jovic). Allenatore Italiano.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna. Ammoniti: Rabiot, Alex Sandro, Duncan, Bonaventura, Bremer, Kostic, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri e Kean.