Juventus: Dybala e la fidanzata positivi al Coronavirus.

Il coronavirus sta causando il caos in tutto il mondo e l’Italia è il paese con il maggior numero di decessi da covid-19, con una cifra agghiacciante di quasi cinquemila morti su quasi 54 mila infetti ufficiali. Ovviamente, il calcio non è esente da questa epidemia e la Juventus ha già tre giocatori interessati. Oltre a Danile Rugani e Blaise Matuidi, adesso si è aggiunto anche Paulo Dybala.

Il messaggio di Dybala.

Il giocatore lo ha segnalato attraverso i social network. “Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia Oriana che io siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi e saluti a tutti 💪🏼 💪🏼 💪🏼 “, ha scritto la Joya per cercare di portare tranquillità ai propri cari e ai fan.

Il messaggio di Oriana Sabatini, fidanzata di Dybala.

Lo stesso ha fatto la sua fidanzata Oriana Sabatini, anch’essa colpita dal coronavirus. La nipote dell’ex tennista Gabriela Sabatini ha anche inviato un messaggio di coscienza a tutti attraverso Instagram:

“Vivo in Italia da molto tempo con il mio ragazzo. Volevo realizzare questo video in modo che non arrivino false notizie. Preferisco che lo ascoltiate dalla mia bocca.

Abbiamo fatto il test con il mio ragazzo e un’altra persona. Oggi ci hanno dato i risultati, siamo positivi. Stiamo bene. Ho avuto sintomi: tosse, il corpo mi faceva male, la mia testa anche. Stanchezza costante”.

“Ho continuato l’allenamento senza sapere. Il mio respiro era cambiato e non in bene. I sintomi adesso sono diminuiti, non sto così male come prima. Nel complesso sono migliorata. Siamo informati 24 su 7. In Argentina ci sono i miei amici, la mia famiglia. Vedo costantemente persone in vacanza. Non si rendono conto della situazione e quanto sarebbe grave in Argentina. Gli ospedali sarebbero da migliaia di persone. Sarebbe il caos. Fate la quarantena. Dobbiamo aspettare fino al 31 marzo per i nuovi risultati. Siamo responsabili tra tutti”.