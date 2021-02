Ultime Notizie » Come vedere Juventus Crotone Streaming » JUVENTUS CROTONE Streaming TV, dove vedere Monday Night: 2-0 gol CR7 Ronaldo 45’+1′ 38′

Juventus Crotone Streaming Gratis e Diretta TV. Tutto pronto per vedere Juventus Crotone oggi domenica 22 febbraio 2021 alle ore 20:45 italiane: monday night che si giocherà allo Stadium di Torino in chiusura del 23° turno di campionato (3a giornata di ritorno). La Juventus (6a in classifica con 42 punti) è imbattuta nei cinque precedenti con il Crotone in Serie A, anche se tuttavia ha pareggiato i due confronti più recenti. Il Crotone (ultimo con 12 punti e arriva da 4 sconfitte consecutive) è imbattuto da due gare di campionato contro la Juventus, nella sua storia solo una volta ha registrato una serie più lunga di incontri senza sconfitte contro una singola avversaria in Serie A, contro il Chievo tra il 2016 e il 2017 (tre). Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Crotone streaming e tv.

Juventus Crotone Diretta: Canale TV e dove vederla

Juventus Crotone in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Juventus Crotone Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Juventus Crotone in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Juventus Crotone non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Juventus Crotone Streaming Live: ultime notizie formazioni



Pirlo ha annunciato l’impiego di Buffon dal primo minuto. Dybala ancora ko. Demiral-De Ligt coppia centrale di difesa. In dubbio Morata per virus intestinale: in attacco ci sarà ancora Kulusevski al fianco di Ronaldo. Stroppa ritrova Cigarini, ma difficilmente lo lancerà già dal 1′. Si va verso la conferma del terzzetto Messias-Zanellato-Vulic in mezzo, con Ounas e Di Carmine coppia d’attacco.

⚽ Queste le probabili formazioni di Juventus Crotone

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Bentancur, Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

Squalificati: Rabiot.

Indisponibili: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Bentancur.

CROTONE (4-3-1-2): Cordaz; Rispoli, Golemic, Magallan, Reca, Molina, Petriccione, Vulic; Messias; Ounas, Di Carmine. Allenatore Stroppa.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Benali, Cuomo.

Il Crotone può diventare la 78esima squadra contro cui Cristiano Ronaldo trova il gol nei cinque maggiori campionati europei (solo Zlatan Ibrahimovic con 79 ne conta di più dal 2000). Al momento, l’attaccante portoghese ha segnato a tutte le squadre affrontate in Serie A attualmente nella competizione (17/17).