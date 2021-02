Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Juve-Crotone risultato firmato da CR7 Ronaldo (doppietta) e McKannie

RISULTATO SERIE A – Vittoria facile per la Juventus in casa sul Crotone con il risultato finale di 3-0. Una vittoria netta firmata da una doppietta di CR7 Cristiano Ronaldo (38′ e 45’+1′) ed un gol di McKannie (66′), pur non vedendo ancora un gioco fluido e fresco dei bianconeri allenati da Pirlo. Tre punti importanti in ogni caso, che permetto alla Vecchia Signora di tornare al terzo posto in classifica con 45 punti, uno in più della Roma (44) e due in più di Atalanta e Lazio (43). Davanti alla Juve restano l’Inter capolista in fuga con 53 punti e il Milan al secondo posto con 49. La Juventus deve ancora recuperare la partita d’andata contro il Napoli al Maradona, per cui ipoteticamente potrebbe accorciare il distacco dalla vetta a -5. Nel frattempo però resta a -8 dai nerazzurri.

JUVENTUS-CROTONE risultato esatto finale 3-0

Marcatori gol: 38′ e 45+1′ Cristiano Ronaldo, 66′ McKennie.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro (86′ Frabotta); Chiesa (86′ Di Pardo), Bentancur (70′ Fagioli), Ramsey (76′ Bernardeschi), McKennie; Kulusevski (76′ Morata), Cristiano Ronaldo. Allenatore Pirlo.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Pedro Pereira, Magallan, Golemic, Luperto (46′ Marrone); Messias, Molina (71′ Zanellato), Vulic, Reca (67′ Rispoli); Ounas (71′ Simy), Di Carmine (76′ Riviere). Allenatore Stroppa.

Ammoniti: Ramsey (J), Danilo (J), Marrone (C), Frabotta (J).

Ronaldo torna in vetta alla classifica marcatori

Con questa doppietta CR7 Cristiano Ronaldo ha superato il giocatore dell’Inter Lukaku (17) nella classifica marcatori portandosi a quota 18 reti. Ibrahimovic (Milan), Muriel (Atalanta) e Ciro Immobile (Lazio) inseguono a quota 14 gol. Lautaro Martinez (Inter) si colloca al 6° posto con tre segnature.