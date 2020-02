Juventus Brescia streaming video e diretta tv con le due formazioni che si affrontano alle ore 15 di oggi domenica 16 febbraio 2020, per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Brescia streaming e diretta tv.

Juventus Brescia Streaming, classifica e ultimi risultati.

I bianconeri vengono, in campionato, dalla sconfitta subita in rimonta sul campo del Verona, a causa della quale si sono visti prima avvicinare dalla Lazio ora a -1 e poi raggiungere dall’Inter dopo la vittoria dei nerazzurri nel derby. Situazione critica per i lombardi, con il tecnico Diego Lopez al suo esordio in trasferta dopo l’1-1 casalingo con l’Udinese della scorsa giornata del torneo. CR7 Cristiano Ronaldo non convocato.

Juventus Brescia Live Streaming: ultime notizie formazioni.

Turno di riposo per Cristiano Ronaldo: in attacco Higuain dal 1′ con Dybala e Ramsey alle loro spalle. Torna tra i convocati Chiellini dopo 5 mesi e mezzo di stop. Emergenza formazione per Lopez: Torregrossa e Tonali non convocati, come pure Joronen, Cistana, Gastaldello e Romulo. Accanto a Balotelli, davanti dovrebbe toccare ad Ayè. Sulla trequarti Zmrhal in vantaggio su Spalek.

Queste le probabili formazioni di Juventus Brescia:

Juventus (4-3-1-2): Szczensy; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Higuain. Allenatore Sarri. Indisponibili: Douglas Costa, Khedira, Demiral, Cristiano Ronaldo. Squalificati: nessuno.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Viviani, Dessena; Bjarnason; Ayé, Balotelli. Allenatore Lopez.

Dove vedere diretta Juventus Brescia Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Indisponibili: Torregrossa. Squalificati: nessuno.

La partita di calcio Juventus Brescia in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Collegamenti pre-partita a partire dalle ore 14:30. Video live streaming gratis link per gli abbonati con Sky Go. La telecronaca in diretta avrà inizio con il fischio d’inizio dell’arbitro che verrà dato alle ore 15:00 di oggi, domenica 16 febbraio 2020. Juventus Brescia non viene trasmessa in chiaro.

Le alternative per vedere il match Juventus Brescia online sono solamente quelle ufficiali descritte sopra. Il Live Streaming della partita che troverete su YouTube Live, Facebook Video, Periscope e quelli via web links gratis inclusi nel raccoglitore internet di Rojadirecta, non sono considerati legali.

Quando vi collegate a internet ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN (info qui) che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione. Oltre alla diretta in tempo reale su Twitter a suon di tweet, c’è anche la radiocronaca live su Radio Rai 1 della diretta streaming di Juventus Brescia.