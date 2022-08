Ultime Notizie » Borotalco » Johnson & Johnson: stop vendita Borotalco in tutto il mondo nel 2023

La società americana Johnson & Johnson (J&J) ha annunciato giovedì di aver preso la decisione di cessare nel 2023, a livello mondiale, la vendita del suo controverso talco per bambini.

Nel comunicato ufficiale, l’azienda ha annunciato la sostituzione del talco con quelli a base di amido di mais. La società ha sottolineato che “questa transizione aiuterà a semplificare le nostre offerte di prodotti, a fornire innovazione sostenibile e a soddisfare le esigenze dei nostri consumatori e clienti seguendo le tendenze globali in evoluzione”.

Nel 2020, Johnson & Johnson ha dichiarato che avrebbe sospeso la vendita di talco negli Stati Uniti e in Canada dopo un calo della domanda di questo prodotto causato da informazioni sui rischi dell’uso di talco che l’azienda ritiene false.

L’azienda ha affrontato circa 38mila cause legali da parte di consumatori secondo cui i prodotti a base di talco causano il cancro perché contaminati dall’amianto. J&J ha negato le accuse, dicendo che avrebbe “difeso con forza i decenni di analisi scientifiche indipendenti da parte di esperti medici di tutto il mondo che confermano che il borotalco di J&J è sicuro, non contiene amianto e non causa il cancro“.

Nell’ottobre dello scorso anno la società ha costituito la controllata LTL Management per cedere i propri crediti talco e ha immediatamente dichiarato bancarotta, paralizzando così il procedimento giudiziario avviato a seguito delle querele per insolvenza della società.

Prima dell’annuncio del suo fallimento bancario, la società ha dovuto affrontare costi per 3,5 miliardi di dollari in verdetti e accordi, incluso uno che ha assegnato più di 2 miliardi di dollari a 22 donne.