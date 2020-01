Jennifer Lopez sogna una vita "semplice e organica".

Jennifer Lopez (data di nascita: 24 luglio 1969) potrebbe avere una vita che la maggior parte della gente sogna, ma la stella dai molti talenti ha rivelato che sogna di rinunciare a tutto per trasferirsi in Italia e adottare uno stile di vita “semplice e organico”.

L’attrice di Hustlers (Le ragazze di Wall Street – Business Is Business) sta riscuotendo un grande successo grazie al suo ruolo nel film, e ha anche una base di milioni di fan grazie alla sua carriera di cantante. Ma in una nuova intervista con Vanity Fair, JLO ha rivelato che sogna spesso cosa farebbe se non fosse un’attrice e una cantante, ed è molto più semplice di quanto la gente possa pensare.

“Mi piacerebbe vivere in un posto diverso dagli Stati Uniti, in una piccola città in Italia, o dall’altra parte del mondo, a Bali”, ha sorriso.

“Trova un’altra vita in cui è un po’ più semplice e più organico e dove posso andare in bicicletta, comprare pane e metterlo nel mio cestino, quindi andare a casa e metterci sopra la gelatina, e semplicemente mangiare e dipingere, oppure sedermi su una sedia a dondolo dove c’è un bella vista su un ulivo o una quercia e l’odore. Ho fantasie del genere”.

Sebbene Jennifer Lopez abbia perso una nomination agli Oscar per Hustlers, la sua carriera sembra diventare più forte quando si esibisce nel Super Bowl Halftime Show insieme a Shakira il 2 febbraio prossimo.