Justin Bieber chiarisce perché ha sfidato Tom Cruise a salire sul Ring.

Justin Bieber non è pronto a salire sul ring per combattere contro Tom Cruise. Bieber ha sfidato Cruise a combattere questa settimana su Twitter, ma a quanto pare la pop star si sta ritirando. “Era solo un tweet casuale. A volte lo faccio”, ha detto a TMZ ieri. “Penso che probabilmente mi prenderebbe a calci nel sedere in un combattimento. Ha quella forza di papà”.

Tutto è iniziato quando Justin Bieber ha twittato: “Voglio sfidare Tom Cruise a combattere in un ottagono. Tom, se non affronti questa lotta, hai paura e non la supererai mai. Chi è disposto a organizzare la lotta?“.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ? — Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019

Internet ha avuto un giorno di gloria con il tweet di Biebs. Persino l’ex campione UFC Conor McGregor ha dichiarato, sempre con un tweet, che avrebbe ospitato la lotta:

“Se Tom Cruise è abbastanza uomo da accettare questa sfida, McGregor Sports and Entertainment ospiterà la lotta. Cruise ha il coraggio di combattere, come nei film? Resta sintonizzato per scoprirlo!”.

Tom Cruise non ha ancora commentato la proposta, ma sembra che per ora questi due non lancino colpi a breve termine.

Justin Bieber vs Tom Cruise in diretta streaming online?

In ogni caso, alcuni siti specializzati nella diretta streaming di eventi sportivi, tra cui anche Rojadirecta, hanno anticipato che l’incontro Justin Bieber vs Tom Cruise verrà trasmesso in streaming a partire dalle ore 22:22 italiane di sabato 18 gennaio 2020. Staremo a vedere cosa verrà trasmesso…