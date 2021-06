Ultime Notizie » Michael Schumacher » Jean Todt (ex Ferrari) visita Michael Schumacher due volte al mese

Jean Todt ha riaperto il velo di mistero e segretezza che circonda Michael Schumacher e ha confessato in una recente intervista al Corriere della Sera di avere visitato sette volte campione del mondo di Formula 1 due volte al mese.

Così l’ex capo della Ferrari e attuale presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) rispondendo alla domanda se le restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19 gli impedissero di vedere il pilota tedesco:

“Vedo Michael almeno due volte al mese. Non lo lascio solo. Lui, [sua moglie] Corinna Schumacher, la famiglia, abbiamo avuto così tante esperienze insieme. La bellezza di quello che abbiamo vissuto fa parte di noi e continu”.

Todt ha anche detto che il figlio di Schumacher, Mick, è “umile ed educato” in F1, anche se le sue ambizioni per il momento sono “limitate da un’auto non competitiva”.

Nel 2013, Michael Schumacher è stato vittima di un grave incidente mentre sciava nelle Alpi francesi e ha subito danni cerebrali per aver sbattuto la testa su una roccia. Da allora, non è più stato visto in pubblico e la sua famiglia e gli amici cercano di mantenere private tutte le informazioni sul suo stato di salute.

L’anno scorso, lo stesso Todt ha dichiarato solo in un’altra intervista che “Schumacher sta lottando“. Da parte sua, Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, ex direttore sportivo del team Renault, ha dichiarato nel settembre 2020 che Schumacher “non parla” e “comunica con i suoi occhi”.