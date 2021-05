Ultime Notizie » Antropologia » Isola di Pasqua: Come i Rapa Nui sono sopravvissuti all’isolamento estremo

Situata in mezzo al nulla, a quasi 2.300 km dalla costa del Cile continentale, l’Isola di Pasqua è uno dei luoghi più affascinanti del pianeta. Questo pezzo di terra senza paesaggi eccezionali conserva come suo valore più grande i moai, gigantesche figure antropoforme di lava vulcanica sparse su tutta la sua superficie. La sua costruzione ha dato origine a molteplici teorie, alcune così inverosimili da includere la partecipazione di una civiltà superiore, ma queste sculture uniche non sono l’unico mistero dell’isola.

Da tempo i ricercatori si chiedono come i Rapa Nui (un nome indigeno usato per designare sia i locali che l’isola) abbiano potuto vivere in isolamento, probabilmente senza contatto con nessun altro gruppo umano, dal momento che si stabilirono a Pasqua dal dodicesimo al tredicesimo secolo fino all’arrivo degli europei nel 1722. Durante tutto quel tempo, “una volta che la gente arrivò sull’isola, fu così. Non andrebbero da nessun’altra parte e nessun altro entrerebbe”, descrive Carl Lipo, professore di antropologia alla Binghamton University (New York, Stati Uniti). La chiave per la loro sopravvivenza solitaria, secondo uno studio internazionale di cui Lipo ha fatto parte, risiede nei loro complessi modelli di comunità.

Piccoli gruppi

A forma di triangolo, l’isola di Pasqua è piccola: lunga circa 15 miglia e larga poco più di 7 miglia nel suo punto più spesso. Ma nonostante le sue piccole dimensioni, Rapa Nui aveva più clan e piccole comunità che mantenevano la separazione sia culturale che fisica. Ad esempio, i reperti archeologici mostrano differenze stilistiche nella creazione di manufatti in comunità distanti solo 500 metri. L’analisi del DNA e degli isotopi dei resti fisici degli abitanti, così come le variazioni scheletriche tra le comunità, mostrano anche che gli individui non si sono allontanati molto o si sono sposati al di fuori del loro gruppo.

Queste piccole comunità, spiegano gli autori in PLOS ONE, potrebbero essere state un baluardo culturale contro un fenomeno noto come deriva casuale, che esplora l’aspetto dei tratti in una popolazione nel tempo e come questi tratti possono cambiare. Questo vale anche per i tratti culturali, dalle parole e dai costumi specifici ai modi di fare la ceramica.

Alcuni tratti vengono trasmessi alle generazioni future; altri no e finiscono per scomparire. Emergono nuovi tratti, pratiche o mode (decorazioni in ceramica, modi di realizzare punte di freccia, stili di abbigliamento o gergo) e persistono o svaniscono nel tempo. “Queste cose stanno potenzialmente cambiando nel tempo a causa delle differenze nel modo in cui le persone si copiano a vicenda”, afferma Robert DiNapoli, anche lui antropologo di Binghamton.

Mentre i cambiamenti nell’estetica potrebbero non avere un impatto significativo sulla vitalità di una cultura, altri cambiamenti potrebbero. Se una popolazione è abbastanza piccola e isolata, importanti tecnologie e strategie di sopravvivenza potrebbero andare irrevocabilmente perse.

“Diciamo che mio padre è morto prima che potesse insegnarmi una tecnologia importante ed è l’unica persona che sapeva come farlo”, dice DiNapoli. “Ciò può avere un impatto negativo su una popolazione piccola e isolata, dove non interagirà mai con un altro gruppo di persone che potrebbe restituire loro quelle idee”, dice.

I ricercatori ritengono che sia quello che è successo in Tasmania, dove le popolazioni indigene hanno perso pratiche come la pesca praticata dalle popolazioni vicine nell’Australia continentale. Sebbene queste tecnologie perdute possano aver dimostrato di essere benefiche per la sopravvivenza, sono scomparse perché non c’erano abbastanza persone per trasmetterle e non c’erano contatti con estranei che avrebbero potuto reintrodurle.

Ci sono prove che l’isolamento potrebbe aver portato alla scomparsa di popolazioni sulle cosiddette “isole misteriose” dell’Oceano Pacifico. I documenti archeologici mostrano che gli abitanti precedenti hanno lasciato queste isole o si sono estinti proprio mentre l’interazione con le altre isole è diminuita. “Un’ipotesi è che poiché questi luoghi stanno diventando davvero isolati, diventa troppo difficile viverci, per qualsiasi motivo”, spiega Lipo.

Struttura della popolazione

La demografia, il numero di persone in una popolazione che scambiano idee tra loro, è importante per guidare i cambiamenti nei tratti culturali, ma gli autori ritengono che sia importante anche la struttura di quella popolazione.

Secondo DiNapoli, sebbene possa sembrare controintuitivo, grandi popolazioni in cui tutti interagiscono tra loro possono sperimentare una maggiore deriva culturale. “Considerando che se hai molte piccole sottopopolazioni diverse, finisci per mantenere una maggiore diversità, perché viene dirottata in questi diversi sottogruppi”, dice.

Le popolazioni tradizionali tendono ad essere estremamente conservatrici ed evitano il cambiamento a meno che non ci sia una buona ragione per farlo. Dopotutto, prendere le decisioni sbagliate può avere conseguenze disastrose, ricordano gli autori. “Vuoi davvero aggrapparti a qualcosa che funzioni”, dice Lipo. “Se hai deciso di rischiare, piantando raccolti casuali altrove e non funziona, il gioco è finito”.

L’Isola di Pasqua è spesso vista come un luogo in cui le persone hanno preso decisioni irrazionali che hanno portato alla propria morte, come abbattere tutti gli alberi per costruire statue giganti. Gli investigatori ritengono che non sia stato così.

A contatto con l’Europa, Rapa Nui aveva una popolazione totale stimata da 3000 a 4000 individui, suddivisa in un numero imprecisato di clan e comunità. La maggior parte di queste comunità aveva probabilmente le dimensioni di famiglie numerose, forse diverse dozzine di persone, che vivevano in uno spazio che si estendeva per diverse centinaia di metri.

Utilizzando modelli computerizzati, Lipo e DiNapoli hanno esplorato l’impatto dei modelli spaziali distintivi dell’isola sulla conservazione delle informazioni culturali. Nel loro modello, hanno localizzato le comunità intorno agli ahu, grandi piattaforme che erano un centro per le attività cerimoniali. Hanno quindi modellato i modi in cui queste comunità potrebbero potenzialmente interagire e quale effetto avrebbero queste interazioni sulla persistenza di vari tratti culturali.

Ciò che hanno scoperto è che maggiore è il numero di sottogruppi con interazioni limitate, più è probabile che una popolazione conservi informazioni culturali potenzialmente benefiche, anche quando la popolazione totale è piuttosto piccola.

“Sulla base del modello di simulazione, sembra che la struttura della popolazione sia molto importante per guidare e mantenere i cambiamenti nella diversità culturale”, afferma DiNapoli. “Questo potrebbe potenzialmente essere un fattore davvero importante per il cambiamento nella storia umana in generale”.

Lezione per vivere su Marte

Gli europei hanno trasmesso la malattia ai Rapa Nui, che sono stati anche rapiti come schiavi. Nel 1877, la popolazione dell’isola fu ridotta a soli 111 individui. Di conseguenza, gran parte della conoscenza culturale di Rapa Nui è andata persa, inclusa la capacità di interpretare il rongorongo, un sistema di glifi che potrebbe aver registrato informazioni. Ma altre tradizioni sopravvivono, tra cui il canto, la danza, l’arte degli archi usata nella narrazione orale e la stessa lingua Rapa Nui, che è ancora parlata dagli isolani oggi.

“Certamente si è perso molto, ma avevano questi meccanismi per valorizzare le tradizioni orali e per essere in grado di trasmetterle”, dice Lipo. “È una sopravvivenza incredibile nonostante le incredibili probabilità. Molto è stato scritto sul lato negativo e penso che non abbiamo ancora iniziato ad apprezzare l’ingenuità delle persone presenti.

I ricercatori ritengono che l’esempio dell’Isola di Pasqua possa servirci per i nostri futuri viaggi di esplorazione di altri corpi planetari. Propongono di immaginare un altro intrepido gruppo di esploratori, in partenza con le loro navi per una nuova colonia, a milioni di chilometri dalla Terra. Su Marte, questi futuri coloni sarebbero profondamente isolati. Dovrebbero risolvere i propri problemi e garantire la propria sopravvivenza, compresa la conservazione delle conoscenze e delle tecnologie necessarie.

“Diventano questa isola di Pasqua isolata nel mezzo dello spazio”, dice Lipo, “di quale struttura su Marte avrebbero bisogno per mantenere le informazioni il più possibile in quella comunità?” La gente di Rapa Nui potrebbe avere qualcosa da insegnare ai futuri coloni marziani.