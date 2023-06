Ultime Notizie » Coronavirus » Intelligence USA: “COVID-19? Nessuna modificazione genetica di Laboratorio”

Venerdì, l’intelligence degli Stati Uniti ha declassificato un rapporto sui possibili legami tra l’Istituto di Virologia di Wuhan, la città cinese dove sono stati rilevati i primi casi di covid-19, e l’origine della pandemia.

“I tutti gli organismi continuano a considerare sia l’origine naturale che quella associata a un laboratorio come ipotesi plausibili per spiegare la prima infezione umana”, indica il rapporto.

Il Consiglio Nazionale dell’Intelligence e altre quattro agenzie ritengono che l’infezione umana iniziale sia stata molto probabilmente causata dall’esposizione naturale a un animale infetto portatore del SARS-CoV-2 o di un virus che probabilmente sarebbe simile al SARS-CoV-2 in oltre il 99%.

A sua volta, il Dipartimento dell’Energia e l’Ufficio Federale di Investigazione ritengono che un incidente associato a un laboratorio sia stata la “causa più probabile” della prima infezione umana.

Il SARS-CoV-2 non è stato modificato geneticamente

L’Agenzia Centrale dell’Intelligence afferma di non essere ancora in grado di determinare l’origine esatta della pandemia. Quasi tutte le agenzie dell’intelligence statunitense concludono che il SARS-CoV-2 non è stato modificato geneticamente.

Inoltre, il rapporto indica che i ricercatori dell’Istituto di Virologia di Wuhan hanno probabilmente condotto una vasta ricerca sul coronavirus prima della pandemia, ma non ci sono prove dirette di un incidente specifico di ricerca che potrebbe aver causato la diffusione del virus responsabile del covid-19. Non ci sono nemmeno prove che il lavoro di laboratorio abbia implicato l’uso di un virus abbastanza simile al SARS-CoV-2 da causare una pandemia, hanno sottolineato.

Secondo l’indagine, si considera anche la possibilità che sia avvenuto un incidente o una negligenza delle precauzioni di sicurezza.

Diversi ricercatori dell’istituto cinese si sono ammalati nell’autunno del 2019, con alcuni sintomi di infezione da coronavirus, anche se non è stata diagnosticata loro la malattia. Le autorità sanitarie cinesi che hanno indagato sull’istituto all’inizio del 2020 hanno prelevato campioni di sangue dai ricercatori, e tutti i campioni sono risultati negativi per gli anticorpi del SARS-CoV-2.