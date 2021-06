Ultime Notizie » Calcio Oggi Sky » Calcio Oggi Sky: Inghilterra-Germania Streaming Svezia-Ucraina (Euro 2020). Venerdì Belgio-Italia (Europei)

Dove vedere le partite di calcio Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina (ottavi di finale di Euro 2020) di oggi martedì 29 giugno 2021. Ecco il programma odierno con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere partite di calcio oggi in tv su Sky.

Ultime due partite degli ottavi dgli Europei di calcio e nella parte bassa del tabellone. Questo significa che le vincenti di Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina si affronteranno poi ai quarti di finale, completando il quadro assieme a Repubblica Ceca-Danimarca, mentre nella parte alta abbiamo già Belgio-Italia e Svizzera-Spagna.

Euro 2020, il calendario Sky partite oggi in tv



Inghilterra-Germania, ore 18:00 a Londra. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Svezia-Ucraina, ore 21:00 a Glasgow. La partita sarà visibile su Rai Uno in chiaro (numero 1 e 501 HD del digitale terrestre), Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

Dove specificato si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming online, gratuitamente su RaiPlay e solo per gli abbonati su SkyGo e NOW.

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Calcio streaming gratis e diretta tv legale



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il link streaming Rojadirecta TV è illegale.

Le partite da giocare degli ottavi di finale di Euro 2020



Martedì 29 giugno

7) Inghilterra – Germania (18:00, Londra)

8) Svezia – Ucraina (21:00, Glasgow)