Impatto Asteroide Apophis 13 Aprile: Fine del Mondo? Cosa dice la NASA.

Un altro asteroide si avvicina alla Terra e le previsioni sulla fine del mondo non hanno tardato ad arrivare. L’asteroide Apophis si unisce alla lista di enormi rocce che minacciano la sopravvivenza degli esseri umani e la NASA ha già parlato di cosa accadrà davvero con questo gigante cosmico.

Potremmo assicurarti che il mondo finirà questo 13 aprile se fossimo guidati dalle previsioni dei fanatici. Ma, poiché non vogliamo allarmare l’intera umanità, la NASA ha già spiegato esattamente cosa può accadere e qual’è lo scenario improbabile.

Secondo l’agenzia spaziale americana, l’asteroide Apophis, che misura circa 340 metri di diametro, non è una minaccia per il pianeta Terra. Il corpo celeste passerà attraverso l’orbita del pianeta a circa 30 mila chilometri di distanza.

Inoltre, l’approccio è previsto per aprile 2029. Per ora non dovremmo preoccuparci di questo magnifico e impressionante asteroide. Il percorso che la NASA ha calcolato per evitare il panico è dfinito ed è molto lontano dall’annunciata fine del mondo.

C’è stato un momento che i ricercatori hanno espresso preoccupazione per le grandi dimensioni della roccia. Questo è il motivo per cui hanno analizzato il percorso prima del loro approccio. Questo sarebbe il primo grande asteroide con cui la Terra avrà un “incontro ravvicinato“, fidiamoci della NASA e aspettiamo la sua rotta fino al 2029.

It may be a decade away, but scientists are marking their calendars for an asteroid flyby in 2029. This 340-meter-wide asteroid called 99942 Apophis will cruise harmlessly by Earth, about 19,000 miles above the surface. See why it's exciting scientists: https://t.co/MKZu3Of4zr pic.twitter.com/iZuCG4fMJr

— NASA (@NASA) May 2, 2019