“Non so se questo cavallo è stupido o finge di esserlo” recita una frase celebre di Johnny Depp. Nel caso di oggi, però, al cavallo protagonista della storia odierna, sicuramente piaceva che un turista lo stesse accarezzando, ma a qualcun’altro non è piaciuta la situazione… Una guardia reale a Buckingham Palace a Londra, infatti, è stata filmata mentre urlava a una turista per aver toccato le redini del suo cavallo.

Il video è stato caricato da un utente su TikTok e mostra la sua matrigna che si avvicina all’animale con l’intenzione di scattare una fotografia. Mentre posava, la donna ha tentato di prendere le redini del cavallo, spingendo il soldato a urlare: “Allontanati dalla guardia della regina, non toccare le redini!“.

L’incidente ha fatto promettere all’autore delle immagini di non tornare mai più nella capitale britannica per protestare contro il trattamento ricevuto dalla sua parente.

Un portavoce dell’esercito del Regno Unito ha spiegato, citato da The Mirror, che la zona dove sono avvenuti i fatti è piena di turisti.

A London tourist has vowed never to return to the capital after his step-mum was shouted at by a member of the Queen's guard for touching his horse. 👀

He posted the video to TikTok with the caption "Queens Guard Verbally Attacks My Step Mum". 🤨

🎥 TikTok pic.twitter.com/FacxzA8PkF

— BFBS Radio (@BFBSRadioHQ) July 26, 2022