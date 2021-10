Ultime Notizie » Bitcoin » Oggetto numismatico più prezioso al mondo: Moneta reale da 1000 Bitcoin

Acquistata a meno di 5 mila dollari, la fortuna del suo proprietario è cresciuta di 54 milioni di dollari.

L’uomo che dubitava nel 2011 di acquistare o meno una moneta fisica da 1000 bitcoin ricavata da un’oncia d’oro ora ha 54 milioni di dollari.

“Ricordo di aver provato a decidere se acquistare questo oggetto per $ 4905 o comprare due lingotti d’oro, per circa $ 4000 all’epoca. Fortunatamente, ho optato per la Gold Cas“, ha detto il proprietario, che è cliente di Great Collections, casa d’aste che lo descrive come l’oggetto numismatico più prezioso al mondo.

La persona, che non rivela la sua identità, ha detto che, dopo l’acquisizione, 10 anni fa, ha messo la moneta in un cassetto e se ne è dimenticato.

Quando ha saputo nel 2013 che il prezzo del bitcoin raggiungeva quota 1000 dollari si è ricordato che el cassetto aveva una moneta che adesso valeva un milione di dollari.

Da allora, ha seguito da vicino le notizie sulla criptovaluta.

Ora il tesoro è custodito nella cassaforte di una banca e il proprietario, la cui fortuna è aumentata di 54 milioni di dollari al tasso attuale, non vuole ancora vendere la moneta, sperando che il valore della criptovaluta leader mondiale continui a salire.

“È il più grande ritorno sull’investimento tra gli oggetti numismatici, una crescita impressionante di 9786 volte rispetto al prezzo di acquisto in 10 anni. Forse è il miglior investimento al mondo nello stesso periodo”, ha commentato lunedì il presidente di Grandi Collezioni, Ian Russel.

La moneta si chiama Gold Cas dal nome del marchio Casascius, produttore di monete fisiche che contengono una chiave crittografica con la quale si può rivendicare il valore della moneta. L’estrazione è impossibile senza danneggiare l’integrità dell’oggetto. Sono state emesse solo 6 monete da 10000 bitcoin, di cui 4 rimaste intatte.