Ultime Notizie » Charles Leclerc » Formula 1 2022 GP Messico Streaming Gratis, dove vedere partenza Gara Ferrari in Diretta TV

DIRETTA FORMULA 1 GP MESSICO STREAMING. Sarà ancora il neo campione del mondo Max Verstappen su Red Bull a partire in pole position. Questa volta sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico di Formula 1, all’Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Per Max è la prima volta qui! L’olandese volante ha battutto in Q3 le due Mercedes di Russell e Hamilton. E le Ferrari? Sainz partirà dal 5° posto a 576 millesimi, mentre Leclerc (incidente nelle libere) ha chiuso le qualifiche 7° a 780 millesimi.

Nel terzultimo appuntamento della stagione, Max Verstappen andrà a caccia del record di vittorie in un campionato, mentre le Ferrari andranno in cerca del riscatto. Scopri dove vedere la partenza gara del Gp del Messico in diretta streaming.

Dove vedere il GP del Messico di Formula 1 in streaming gratis senza usare Rojadirecta

Potrete seguire il GP del Messico di F1 in diretta su Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201).

Orario Partenza Gara GP del Messico di Formula 1

(per gli abbonati) con l’app SkyGo per tablet, smartphone e pc. Streaming online per tutti a pagamento con. Ai lettori che ci chiedono perchè non si vede Rojadirecta in Italia ricordiamo che il sito è stato oscurato perchè dichiarato illegale dal tribunale.

Partenza gara prevista per le ore 21 italiane di oggi domenica 30 ottobre 2022. Diretta di tutti i GP di Formula 1 anche in 4K HDR, grazie a Sky Q, per vivere il Mondiale con immagini ancora più definite e garantire la migliore qualità di visione in assoluto.

Alcuni numeri prima della partenza

Per Max Verstappen si tratta della 19esima pole position in carriera, la 6a quest’anno, la 1a nel Gp del Messico (guarda gli highlights su YouTube). 15esimo circuito in cui parte davanti a tutti. E’ anche il 7° poleman diverso negli ultimi 7 GP del Messico. In precedenza abbiamo avuto: Rosberg, Hamilton, Vettel, Ricciardo, Leclerc, Bottas. Senza partire in pole ha vinto 3 volte in Messico.

Con Max Verstappen sono diventati 16 i poleman nella storia del GP del Messico in 22 qualifiche disputate. Mentre per la Ferrari si tratta della fine di una sequenza di 10 GP sempre in prima fila. Ancora a digiuno di pole invece Lewis Hamilton: è da 20 gran premi (ed è un record) che non parte in prima fila, e da 21 gran premi che non parte in pole position.