Ultime Notizie » Diretta Formula 1 » GP Belgio Streaming F1 2021, dove vedere Ferrari in Diretta TV: partenza gara alle 15 di oggi

DIRETTA FORMULA 1 GP BELGIO STREAMING. Max Verstappen ha conquistato la pole position per il GP del Belgio, 12a tappa del mondiale di F1 2021, davanti a uno straordinario George Russell. Il campione del mondo Lewis Hamilton scatterà invece dalla seconda fila sulla griglia di partenza. Mentre le Ferrari, eliminate entrambe dalla Q3, sono attese da una gara tutta in rimonta. Un inciente prima del via, quello di Perez il quale non prenderà via alla partenza tra pochi minuti, pioggia e vento: partenza con la Safety Car? Queste le ultime notizie dal Gran Premio del Belgio.

Dove vedere il GP Belgio di Formula 1 2021 Streaming Gratis e Diretta TV

Potrete seguire la partenza gara (alle ore 15 di oggi domenica 29 agosto 2021) del GP di Belgio di F1 in diretta su Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Qualifiche e partenza gara in streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) per tablet, smartphone e pc. Streaming web per tutti a pagamento con Now TV.