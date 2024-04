Ultime Notizie » leonardo da vinci » Giornata Nazionale del Made in Italy: un Omaggio all’eccellenza italiana che conquista il mondo

15 aprile 2024 – Nel giorno della nascita di Leonardo da Vinci, genio universale e simbolo dell’ingegno italiano, l’Italia celebra con orgoglio la prima Giornata Nazionale del Made in Italy. Istituita con la Legge 206/2023, questa ricorrenza vuole essere un tributo all’eccellenza, alla creatività e all’innovazione che da sempre contraddistinguono il nostro Paese.

Un patrimonio da custodire e valorizzare

Il Made in Italy rappresenta un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale, un marchio di qualità che racchiude in sé tradizione, passione e saper fare. Dai prodotti agroalimentari alla moda, dal design all’automobilismo, l’Italia vanta una straordinaria varietà di settori in cui eccelle, conquistando i mercati e i cuori di tutto il mondo.

Un caleidoscopio di eventi per un’Italia che brilla

La Giornata Nazionale del Made in Italy si declina in un ricco programma di oltre 200 eventi che si terranno in tutto il territorio nazionale. Convegni, seminari, mostre, esposizioni e iniziative di vario genere animeranno le città italiane, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino le realtà produttive d’eccellenza e di approfondire la cultura del Made in Italy.

Un’occasione per tutti per sentirsi protagonisti

Ma la Giornata Nazionale del Made in Italy non è

solo un evento per gli addetti ai lavori: è un’occasione per tutti glidi celebrare il proprio Paese e di sentirsi orgogliosi della sua

Come essere ambasciatore del Made in Italy

Sono tanti i modi per partecipare alla Giornata Nazionale del Made in Italy:

Assisti a uno degli eventi in programma : consulta il calendario sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per scoprire gli eventi più vicini a te.

: consulta il calendario sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per scoprire gli eventi più vicini a te. Acquista prodotti Made in Italy : scegli prodotti italiani di alta qualità per sostenere le nostre imprese e diffondere la cultura del bello e del ben fatto nel mondo.

: scegli prodotti italiani di alta qualità per sostenere le nostre imprese e diffondere la cultura del bello e del ben fatto nel mondo. Diventa ambasciatore del Made in Italy sui social: usa gli hashtag #GiornataNazionaleMadeinItaly e #MadeinItaly per condividere la tua passione per i prodotti italiani e per far conoscere questa importante iniziativa.

Insieme, possiamo contribuire a far conoscere e apprezzare in tutto il mondo la straordinaria qualità e bellezza del Made in Italy!