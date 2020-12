Ultime Notizie » Apocalisse » George Clooney ritorna alla cima con “The Midnight Sky”, Film Streaming su Netflix

George Clooney il ritorno: davanti e dietro la macchina da presa, in grande stile. Il film “The Midnight Sky” ha segnato il ritorno di George Clooney sul grande schermo o meglio, su Netflix, incaricato di distribuire questo film di fantascienza diretto e prodotto dall’attore stesso e basato sul romanzo fantascientifico “Good Morning, Midnight” (La distanza tra le stelle) di Lily Brooks-Dalton. L’ultima grande prima cinematografica di Netflix del 2020 è stata presentata in anteprima mercoledì 23 dicembre.

Chi è George Clooney e cosa fa nel film?

È un attore, regista, produttore e sceneggiatore americano, che ha vinto quattro Golden Globe, due Oscar e un BAFTA. Nel film, Clooney è Augustine, uno scienziato che cerca di inviare un messaggio ai membri di un’astronave in cui li informa che non c’è più aspettativa di vita sulla Terra prima che atterrino.

Nel cast del film, George Clooney è accompagnato da Felicity Jones (Sully), David Oyelowo (Adewole), Caoilinn Springall (Iris), Kyle Chandler (Mitchell), Tiffany Boone (Maya), tra gli altri.

I dati che dovresti sapere sul film “The Midnight Sky”.