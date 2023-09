Ultime Notizie » Come vedere Genoa Roma Streaming » GENOA ROMA Streaming Gratis, dove Diretta TV

Dove vedere Genoa-Roma in tv e streaming. Genoa e Roma si sfidano a Marassi nella partita serale conclusiva della sesta giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 28 settembre 2023. Entrambe le squadre hanno un inizio di stagione difficile: il Genoa ha solo 4 punti in classifica, mentre la Roma ne ha 5. Entrambe le squadre hanno ottenuto una sola vittoria fino ad ora, ma il Genoa ha dimostrato una buona prestazione contro la Lazio.

Nella conferenza stampa pre-partita, Gilardino ha espresso fiducia nella sua squadra e ha sottolineato l’importanza di ottenere buone prestazioni anziché concentrarsi solo sui punti. Anche la Roma deve migliorare il suo rendimento e cercare di ottenere una vittoria dopo il successo roboante contro l’Empoli. Sarà una partita interessante e entrambe le squadre cercheranno di dimostrare il loro valore sul campo.

Genoa-Roma: ultime notizie formazioni, confermata la coppia Dybala-Lukaku



Il Genoa dovrà fare a meno di Martin, squalificato, ma potrà contare su Vasquez sulla fascia sinistra. Malinovskyi è molto motivato per ottenere un posto da titolare e Messias è tornato nei giocatori convocati. La Roma, invece, ritrova Pellegrini titolare e conferma la coppia Dybala-Lukaku. Ci sono delle incertezze riguardo a chi giocherà a sinistra tra Spinazzola e Zalewski e a destra tra Kristensen e Karsdorp, mentre Smalling è ancora infortunato.

⚽ Le probabili formazioni di Genoa-Roma e l’arbitro



GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione in panchina: Leali, Sommariva, Matturro, De Winter, Haps, Messias, Hefti, Thorsby, Jagiello, Kutlu, Puscas. Indisponibili: Ekuban. Squalificati: Martin.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Kristensen, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Bove. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: -.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio. Guardalinee: Scatragli-Zingarelli. IV uomo: Tremolada. VAR: Mazzoleni. Assistente VAR: Paterna.

Genoa-Roma in TV, che canale?



Genoa-Roma diretta tv con DAZN. Per seguire il match in tempo reale quindi, sarà necessario scaricare l’appufficiale di Dazn dalle televisori intelligenti o da uno dei molti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) nel caso di una televisione non di ultima generazione.

Radu Dragusin è il giocatore che conta più respinte difensive in questo campionato (31) e condivide con Alberto Dossena e il compagno di reparto Mattia Bani la leadership delle respinte difensive di testa (15 tutti e tre).

Genoa-Roma Streaming Gratis in italiano



Genoa-Roma streaming gratis per gli abbonati con DAZN, tra

sia attraverso app su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, sia sul proprio computer o portatile.

Solo contro l’Udinese (10), Paulo Dybala ha segnato più gol in Serie A che contro il Genoa (nove in 13 partite): al Ferraris, contro il Grifone, è arrivata inoltre la prima delle sue tre triplette nel massimo campionato (nel 4-2 della Juventus datato 26 agosto 2017), curiosamente sono arrivate tutte in trasferta.

i servizi links on-demand per seguire le

Per coloro che hanno dato disdetta a Dazn la partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. Gli utenti DAZN potranno vedere gli highlights di Genoa-Roma su richiesta.

Alternative Genoa-Roma Streaming Live da vedere On-Line?

Non esistono opzioni alternative per guardare Genoa-Roma. Vogliamo sottolineare ai nostri lettori che Rojadirecta TV Streaming è considerato un’attività illegale in Italia. I siti web che non pagano i diritti televisivi per le partite di calcio sono contrari alla legge del nostro paese.

Il Genoa potrebbe diventare la prima squadra contro cui Romelu Lukaku realizza almeno tre marcature multiple considerando i cinque principali campionati europei (due doppiette finora al Genoa); il belga inoltre contro i liguri vanta il record (condiviso con il Torino) di partecipazioni attive in Serie A: otto, frutto di sei gol e due assist.

È possibile seguire la diretta live della partita con gli aggiornamenti in tempo reale sui profili ufficiali delle due squadre su Twitter e su siti web come quello del Corriere dello Sport e/o TuttoSport.