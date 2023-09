Ultime Notizie » incidente stradale » Trento, moto travolge monopattino: morti una 16enne e un 22enne

A Trento si è verificato un incidente stradale in cui una ragazza di 16 anni è stata travolta e uccisa da un motociclista di 22 anni. Entrambe le vittime sono decedute, la ragazza sul colpo e il ragazzo in ospedale dopo essere stato trasportato in condizioni disperate.

In un tragico incidente stradale, una ragazza di nome Aliyah Freya Macatangay, nata nelle Filippine ma residente a Trento, è coinvolta insieme al motociclista Federico Pezzè. Purtroppo, Pezzè muore poco dopo essere stato portato in ospedale. L’incidente si è verificato sulla via Venezia, che è stata chiusa al traffico per un lungo periodo di tempo. La moto andava a velocità elevata, hanno detto dei testimoni oculari dell’incidente.