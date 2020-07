Come sarà la Fine del Mondo? La spiegazione con il telescopio Hubble.

Il telescopio Hubble mostra la morte di Kohoutek 4-55, stella morente con massa molto simile al Sole, che mostra quello che succederà alla nostra stella entro 5 miliardi di anni. Secondo gli esperti, infatti, questa immagine mostra l’aspetto che avrà il Sole entro 5 miliardi di anni. Kohoutek 4-55 prende il nome dal suo scopritore, l’astronomo ceco Lubos Kohoutec. La stella si trova a 4600 anni luce dalla Terra in direzione della costellazione del Cigno.

“Il vortice di gas ci offre una visione del futuro lontano del nostro Sole.

“Pensiamo che il sole si comporterà nello stesso modo che vediamo qui, perdendo i suoi strati esterni per rivelare un nucleo ardente, che poi diventa una brace che si raffredda lentamente, la cosiddetta nana bianca”.

Tra 5 miliardi di anni la nostra stella morirà”, viene spiegato nel sito ufficiale della ESA.

“A quel punto, non ci sarà piu la Terra, che brucerà dopo la morte del sole, ma la bellezza della morte della nostra stella brillerà in tutto l’universo”, riferisce l’agenzia.

L’immagine è un composto di tre istantanee, ognuna scattata a una lunghezza d’onda specifica per isolare la luce da diversi atomi di gas. Le diverse lunghezze d’onda sono state codificate per colore per un facile riconoscimento: il rosso rappresenta l’azoto, il verde l’idrogeno e il blu l’ossigeno.