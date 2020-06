Filmata in volo strana creatura gigante simile a un calamaro

MONDO UFO ALIENI – Il passeggero dell’aereo registra una strana creatura gigante simile a un calamaro nel cielo sopra gli Stati Uniti. Un video sconcertante pubblicato su Internet mostra un UFO dalla forma strana che rimane nel cielo accanto a un aereo commerciale.

Nel 2018 è emersa una controversa teoria che ha scosso la comunità scientifica. Trentatre scienziati hanno firmato un articolo, pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Progress in Biophysics & Molecular Biology, in cui si proponeva che i polpi arrivassero sul nostro pianeta come uova fecondate nelle comete. Hanno anche suggerito che un’altra possibilità è che si sono evoluti dal calamaro dopo l’introduzione del DNA extraterrestre.

Secondo gli scienziati, la “notevole evoluzione della complessità intelligente” che è culminata nell’emergenza del polipo circa 270 milioni di anni fa, mette in discussione ciò che sappiamo sull’evoluzione darwiniana: che si tratta di un processo lento e graduale.

Dissero che i geni responsabili di questi rapidi cambiamenti non sembrano provenire dai loro antenati. Sì, hai letto bene, gli scienziati hanno riconosciuto che i molluschi cefalopodi sono creature extraterrestri. Senza dubbio, ciò che i ricercatori hanno affermato è la teoria della panspermia, l’ipotesi che la vita sulla Terra sia di origine extraterrestre.

Inoltre, gli scienziati hanno proposto che ci sono prove che i polpi non sono le uniche creature che avrebbero potuto viaggiare da altri mondi: le comete hanno portato altre forme di vita, come la nostra. E questo ci porta alla prossima notizia, il passeggero di un aereo ha registrato quelle che sarebbero le prove che dimostrano che i molluschi cefalopodi sono alieni.

Strana creatura nel cielo

Un video sconcertante pubblicato su Internet mostra un UFO dalla forma strana che rimane nel cielo accanto a un aereo commerciale. Secondo la descrizione del video caricato su YouTube, le immagini sono state scattate dal passeggero dell’aereo che andava da Phoenix a Portland, negli Stati Uniti. Sebbene l’incidente abbia avuto luogo nel marzo 2019, il video è stato pubblicato nell’ultima settimana da una persona che l’ha ottenuto tramite il fratello di un amico.

Questo è stato registrato nel marzo 2019 con l’utente che ha posto una domanda: “Qualcuno può dirmi di cosa si tratta?”.

Lasciando da parte come lo hanno fatto, il video è piuttosto impressionante in quanto mostra due curiosi oggetti scuri che galleggiano accanto all’aereo. Gli UFO, per così dire, sembrano avere lunghi tentacoli e alla fine si fondono in un’anomalia ancora più misteriosa.

Quindi ruota lentamente mentre il volo continua fino a quando non si trasforma in una formazione scura nel cielo prima che il video finisca.

A differenza di molti altri Video UFO, questo in particolare ha suscitato ogni tipo di speculazione sul fatto che l’anomalia non fosse un’astronave aliena, ma forse un qualche tipo di creatura aerea sconosciuta.

Vero o falso

Ci sono stati netizen che hanno dichiarato come si trovano quotidianamente nuove creature, mentre altri hanno suggerito che forse questi esseri si stavano accoppiando, come se fossero calamari. Ed è a questo punto che gli esperti del settore hanno affermato che le immagini erano prove evidenti che i molluschi, i polpi e i calamari cefalopodi sono di origine extraterrestre, come suggerito dagli scienziati due anni fa.

Ora, se prendiamo questa teoria per sempre e la strana creatura nel video è un calamaro alieno, come sono arrivati ​​al nostro pianeta in questo momento? Per rispondere a questa domanda, coloro che credono a queste teorie hanno spiegato che ci sono animali ancora sconosciuti e che sono riusciti a sopravvivere al passare del tempo senza essere scoperti.

Gli scettici sostengono che il “mostro” è in realtà la scia di un aeroplano, più precisamente una nave cisterna a due motori. Si interseca sotto la traiettoria di volo dell’aereo da cui è stato registrato il video, ad angolo retto, da sinistra a destra.

Sappiamo che gli scettici sono sempre alla ricerca della spiegazione logica e razionale di ciò che non possono capire. Anche se fosse una prova irrefutabile dell’esistenza della vita extraterrestre sul nostro pianeta, non lo riconoscerebbero in nessun caso.