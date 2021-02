Ultime Notizie » Foto Marte » Fare un Selfie su Marte con Mars Photo Booth sul sito web della NASA

Adesso che Marte è la notizia del momento, la NASA ha colto l’occasione per pubblicizzare una funzione che possiamo utilizzare sul suo sito web per creare un selfie originale. Si tratta di Mars Photo Booth e il suo funzionamento è molto semplice, poiché dobbiamo solo scegliere l’immagine di sfondo e caricare la nostra fotografia in modo che si adatti meglio allo scenario scelto.

Disponibile a questo link, offre la possibilità di selezionare dagli sfondi del suolo marziano alle immagini dei laboratori della NASA da cui sono stati preparati i dispositivi. L’immagine che carichiamo del nostro corpo verrà elaborata in modo intelligente, eliminando lo sfondo in modo che l’integrazione sia realistica.

A volte la cancellazione dello sfondo non è molto soddisfacente, poiché può eliminare aree del corpo, quindi è consigliabile che il contrasto tra corpo e sfondo sia adeguato.

È una delle numerose funzionalità interattive che l’agenzia ha creato per gli amanti dello spazio da aggiungere al clamore, inclusi diversi filtri per social media a tema, un pacchetto di lancio interattivo e un tour 3-D di Perseverance. Le prime risorse su Perseverance sono arrivate la scorsa estate, ma il tanto atteso lancio del rover questa settimana ha scatenato una nuova ondata di selfie su Twitter, Instagram, TikTok e altre social network.

Perseverance è il quinto rover a raggiungere la superficie marziana e la sua missione non potrebbe essere più eccitante in quanto tenterà di cercare segni di vita, passati o presenti, sulla superficie.