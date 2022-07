Ultime Notizie » dna » Esistono armi biologiche che prendono di mira il DNA umano?

Un membro del comitato di intelligence della Camera degli Stati Uniti ha avvertito i cittadini statunitensi che vengono fabbricate armi biologiche contro il DNA umano. “Sono ora in fase di studio e sviluppo armi progettate per attaccare persone specifiche”, ha detto venerdì il rappresentante dello stato del Colorado Jason Crow durante il Security Forum di Aspen, avvertendo i cittadini dei rischi che corrono esponendosi al test del DNA, specialmente quando si rivolgono ai servizi privati di genealogia.

“Puoi prendere il DNA di qualcuno e ottenere il suo profilo medico, quindi prendere di mira un’arma biologica che ucciderà quella persona o la porterà fuori dal campo di battaglia o la renderà inutilizzabile”, ha detto. Il legislatore ha affermato che lo sviluppo di questo tipo di arma è preoccupante data la popolarità dei servizi di test del DNA, in cui le persone condividono volontariamente le proprie informazioni genetiche.

“Non si può discutere di questo senza parlare di privacy e protezione dei dati aziendali perché le aspettative sulla privacy sono state degradate negli ultimi 20 anni”, ha affermato Crow, aggiungendo che “i giovani in realtà hanno aspettative molto basse sulla privacy”.

Crow, un ex membro dell’esercito che ha prestato servizio in Iraq e Afghanistan, ha affermato che una volta che una società privata raccoglie il DNA di una persona, può venderlo, citando direttamente 23andMe, una società privata che esegue test genetici.

“Le informazioni sul DNA acquisite da privati ​​e aziende possono essere vendute con pochissima protezione della proprietà intellettuale o protezione della privacy”, ha affermato Crow, denunciando che “non esistono sistemi legali e normativi per affrontarli”.

Da parte sua, 23andMe ha ripetutamente negato di non aver mai venduto le informazioni private che raccoglie dai clienti, eppure è una delle tante aziende che ha fornito informazioni alle forze dell’ordine quando richiesto.

Nel frattempo, il membro del Congresso Joni Ernst dell’Iowa, membro del Comitato per i servizi armati del Senato, ha affermato che gli paesi nemici degli Stati Uniti potrebbero utilizzare la stessa tecnologia per attaccare il bestiame e le scorte di cibo per indurre la carestia.