Dove vedere Empoli-Napoli Streaming Gratis. Dopo le bellezze in Champions League, il Napoli si rituffa nel campionato italiando di Seria A dando inizio alla 24a giornata. Si può dire ormai che Spalletti in Italia faccia allenamento visto il grande vantaggio di punti sulle inseguitrici: a detta di tutti lo scudetto è del Napoli ormai. Sarà l’Empoli quest’oggi a farne le spese? Staremo a vedere, anche perchè il Napoli ha vinto le ultime 7 di fila, mentre l’Empoli cercherà di fermare una serie di 4 gare senza successi in Serie A.

Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 24 febbraio 2023, allo stadio Castellani di Empoli. Di seguito le informazioni per vedere la partita Empoli-Napoli in video streaming gratis e diretta live tv.

Statistica in evidenza: Il miglior realizzatore del Napoli è Victor Osimhen, che ha segnato 18 reti, incluse 6 marcature sullo 0-0. È primo in classifica cannonieri nel 2022/2023.

Empoli-Napoli Streaming Live: ultime notizie formazioni

In casa Sassuolo: Akpa Akpro e Bandinelli squalificati, Cambiaghi infortunato. In difesa rientra Parisi. Davanti Baldanzi a supporto di Caputo e Satriano. In casa Napoli: Mario Rui dovrebbe tornare dall’inizio a sinistra, per il resto formazione tipo per Spalletti col solito trio delle meraviglie Lozano-Osimhen-Kvara in attacco ed Elmas che potrebbe prendere il posto di Zielinski. Politano pronto a entrare a gara in corso.

⚽ Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Caputo, Satriano. Allenatore Zanetti. Squalificati: Akpa-Akpro, Bandinelli. Indisponibili: Tonelli, Destro, Cambiaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Raspadori.

Empoli-Napoli in TV, che canale?



Empoli-Napoli diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Empoli-Napoli Streaming Gratis senza Roja Live



Per, gli abbonati a DAZN e Sky potranno attivare Zona DAZN e godersi il match sul canale 214 del decoder di Sky. Nelle ultime sei gare, l’Empoli ha vinto 2 volte, pareggiato 3 partite e perso in 1 occasione. Il Napoli, dall’altra parte, ha vinto 7 partite di fila in questa stagione. La telecronaca diè a cura di Riccardo Mancini e Dario Marcolin.

Empoli-Napoli streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. il Napoli ha segnato 13 gol dopo il 75° minuto di gioco (record alto in campionato), mentre l’Empoli ha subìto dieci gol nello stesso periodo (secondo record alto parimerito in campionato). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia. A pagamento per tutti con NOW.

Alternative per vedere Empoli-Napoli in diretta streaming gratis

Alternative per la partita da vedere Empoli-Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.