Ultime Notizie » Crisi Umanitaria » Emergenza Siccità Africa Meridionale: 20 Milioni in Crisi Alimentare

L’inclemente siccità indotta da El Niño sta devastando l’Africa meridionale, con oltre 20 milioni di persone in grave crisi alimentare. La salute e la vita di milioni di individui, in particolare bambini piccoli, donne incinte e anziani, sono seriamente minacciate.

Zimbabwe, Zambia e Malawi hanno già dichiarato lo stato di calamità per la siccità. Lo Zimbabwe ha richiesto 2 miliardi di dollari per fronteggiare l’emergenza fame. ActionAid implora la Comunità internazionale di intervenire urgentemente con distribuzioni di cibo e sostegno a diverse attività alternative per la sopravvivenza delle comunità colpite.

Le Cascate Vittoria, simbolo iconico dell’Africa, raccontano la gravità della situazione: il livello dell’acqua è inferiore del 75% rispetto all’anno precedente. Pesci spariti e raccolti falliti mettono a rischio la sicurezza alimentare e il reddito di intere comunità.

Juliet Kamwi, pescatrice dello Zambia, racconta la dura realtà: “I pesci nel fiume sono spariti, tutto è cambiato. Non sappiamo come sopravvivere”.

Soluzioni immediate e a lungo termine sono necessarie per scongiurare una catastrofe umanitaria. ActionAid sottolinea l’importanza di aiuti alimentari immediati e di investimenti in attività alternative che garantiscano alle comunità la possibilità di sostentarsi.

Esther Sharara, consulente umanitaria di ActionAid, lancia un appello: “È necessaria una risposta umanitaria urgente per evitare una crisi.

La fame e la povertà stanno divorando le comunità più vulnerabili”.

Oltre a quanto riportato sopra, ecco alcuni approfondimenti:

Cause della siccità: El Niño , un fenomeno climatico naturale, ha contribuito a intensificare la siccità in Africa meridionale.

, un fenomeno climatico naturale, ha contribuito a intensificare la siccità in Africa meridionale. Conseguenze della siccità: Fame e malnutrizione: L’accesso al cibo è drasticamente ridotto, con gravi conseguenze per la salute, in particolare per i bambini. Povertà: La perdita di raccolti e la mancanza di pesce privano le comunità dei loro mezzi di sussistenza. Conflitti: La competizione per le risorse scarse può innescare tensioni e conflitti.

Interventi necessari: Aiuti alimentari: Distribuzioni di cibo immediate per salvare vite umane. Sostegno agricolo: Investimenti in infrastrutture irrigue e in colture resistenti alla siccità. Sviluppo di alternative economiche: Promuovere attività alternative alla pesca e all’agricoltura per diversificare le fonti di reddito. Cooperazione internazionale: Un impegno collettivo per affrontare la crisi alimentare in Africa meridionale.



La situazione in Africa meridionale è drammatica. È fondamentale unire le forze per supportare le comunità colpite dalla siccità e scongiurare una catastrofe umanitaria.

Per approfondire: