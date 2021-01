Ultime Notizie » Cagliari Milan Rojadirecta » DIRETTA TV Cagliari-Milan Streaming Spal-Reggiana Gratis: orario, dove vederle Oggi. Mercoledì Juventus-Napoli (Supercoppa Italiana)

Dove vedere calcio in tv: Cagliari-Milan, Spal-Reggiana e tutte le partite di oggi lunedì 18 gennaio 2021. E TarjetaRojaOnline Gratis? E Rojadirecta TV? Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

20:45 Diretta Cagliari-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Con l’arrivo in rossonero di Mario Mandzukic (proprio oggi firma del contratto fino a giugno 2021 con opzione di rinnovo annuale), il Milan visita il Cagliari di Eusebio Di Francesco nel Monday Night della 18a giornata di Serie A. La formazione di Pioli è stata raggiunto dall’Inter in vetta alla classifica (a quota 40 punti) dopo la vittoria sulla Juventus di ieri sera. Si gioca al Sardegna Arena di Cagliari. Il fischio d’inizio della gara sarà dato dal signor Rosario Abisso di Palermo. Sarà la 77a partita fra le due squadre in Serie A.

Diretta Cagliari Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Arsenal-Newcastle (Premier League) – Sky Sport Football.

21:00 Diretta Spal-Reggiana (Serie B) – DAZN.

Diretta Spal Reggiana sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite).

Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

