Dua Lipa abbandona la sua attività su Twitter per Salute Mentale.

Dua Lipa (nata il 22 agosto 1995) annuncia che per la salute mentale, abbandona parzialmente la sua attività su Twitter. Ritiene che il social network sia come “una fattoria di coltivazione di odio” e le critiche più distruttive.

“Invece di sentirmi orgogliosa dei miei successi e dei risultati del mio lavoro, (Twitter) mi ha fatto sentire che non me li merito, che il mio valore come artista è minimo. È un peccato che abbia dovuto ricorrere a questo, ma dobbiamo proteggere la nostra salute mentale.

Speriamo che le aziende a cui appartengono queste reti facciano qualcosa per renderle più sicure. In questo momento proiettano solo crudeltà”, ha detto l’interprete britannico al Sunday Times.

L’account Twitter di Dua Lipa riceverà solo messaggi promozionali preparati dal suo team, che si ispira soprattutto all’uscita del suo nuovo album intitolato “Future Nostalgia“, che è considerato in questo momento uno dei più riusciti dell’anno.