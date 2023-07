Ultime Notizie » Elon Musk » Kanye West torna a scrivere su Twitter X

Twitter, ora chiamato X, ha ripristinato questo sabato l’account del rapper americano Ye, precedentemente noto come Kanye West, dopo essere stato sospeso quasi 8 mesi fa per aver violato le regole contro l’incitamento all’odio.

Tuttavia, Ye non sarà idoneo a monetizzare il suo account sulla piattaforma e non compariranno pubblicità accanto ai suoi post, come riportato dalla società di social networking citata dal Wall Street Journal.

Kanye West ha pubblicato nel dicembre dello scorso anno una serie di tweet antisemiti, tra cui un’immagine che combinava una svastica con una stella di David, che ha portato Elon Musk, proprietario di Twitter, a prendere la decisione di bloccare il suo account.

Tre anni fa, lo stesso Elon Musk, aveva appoggiato la corsa presidenziale di Kanye West.