Primo trapianto di occhio umano completo: un successo medico

A New York è stato eseguito con successo il primo trapianto di un occhio umano completo. L’intervento è stato eseguito sei mesi fa durante un trapianto parziale di faccia e rappresenta un grande progresso in campo medico. Il medico responsabile dell’operazione, Eduardo Rodriguez, ha affermato che il trapianto di un occhio era un obiettivo da secoli, ma che non era mai stato realizzato fino ad ora. L’intervento è durato 21 ore.

I chirurghi del centro medico NYU Langone Health, con sede a New York (USA), hanno eseguito nel maggio di quest’anno il primo trapianto di occhi della storia e di parte del viso su Aaron James, un uomo di 46 anni sopravvissuto ad una scossa elettrica ad alta tensione, ha riferito giovedì l’istituzione.

Sebbene il paziente non abbia ancora recuperato la vista, gli esperti affermano che si tratta di un risultato rivoluzionario che contribuirà allo sviluppo della terapia della vista e della medicina in generale. Quasi sei mesi dopo il trapianto dell’occhio sinistro, l’organo mostra notevoli prestazioni biologiche, compresi vasi sanguigni ben funzionanti e una retina dall’aspetto promettente.

“Il semplice fatto di essere riusciti a realizzare con successo il primo trapianto di un occhio intero con una faccia è un’impresa straordinaria che per molto tempo molti pensavano non fosse possibile” ha affermato Eduardo Rodríguez, medico che ha guidato l’équipe di specialisti che l’ha operato. il paziente. “Abbiamo fatto un grande passo avanti e aperto la strada al prossimo capitolo per ripristinare la visione”, ha aggiunto.

Incidente, operazione e post-operazione

Nel giugno 2021, James ha ricevuto una scossa elettrica da 7200 volt durante l’installazione delle linee elettriche e il suo viso ha toccato accidentalmente uno dei fili.

L’uomo ha riportato ferite gravi e ha perso l’occhio sinistro.

“Dato che Aaron aveva bisogno di un trapianto di faccia e continuerà comunque a prendere farmaci immunosoppressori, il rapporto rischio/beneficio del trapianto dell’occhio era molto basso”, ha detto Rodríguez commentando la decisione di James di partecipare a questo esperimento medico.

Così, l’equipe di chirurghi ha deciso di trapiantare l’occhio del donatore con cellule staminali adulte derivate dal midollo osseo, che creano cellule sane, sostituendo con esse gli elementi danneggiati o disfunzionali. Tuttavia, i medici hanno sottolineato che era necessario del tempo per determinare se questo metodo aumenta le possibilità di riacquistare la vista.

In totale, il trapianto è durato circa 21 ore, con la partecipazione di oltre 140 operatori sanitari. “I progressi che abbiamo osservato nell’occhio sono eccezionali, soprattutto considerando che cinque mesi dopo l’intervento abbiamo una cornea vitale insieme a una retina che mostra un ottimo flusso sanguigno“, ha affermato Bruce E Gelb, chirurgo presso l’Istituto di Trapianti Langone di NYU e vicepresidente della qualità per il Dipartimento di Chirurgia.