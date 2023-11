Ultime Notizie » chirurgia estetica » Amica di Neymar Jr muore a 29 anni dopo un intervento di intervento estetico

L’influencer e modella brasiliana Luana Andrade è morta lo scorso 7 novembre all’età di 29 anni in seguito a complicazioni alla sua salute derivanti da un intervento di chirurgia estetica eseguito in un ospedale privato della città di San Paolo.

I media locali indicano che non è sopravvissuta dopo aver subito quattro arresti cardiaci 2 ore e mezza dopo l’operazione, quindi è stata trasferita al reparto di terapia intensiva dell’ospedale São Luiz nel quartiere di Itaim Bibi per ricevere cure emodinamiche.

Secondo la CNN, gli studi avrebbero stabilito che la liposuzione nella coscia – vicino al ginocchio – ha provocato un’embolia polmonare, un coagulo che ostruisce il flusso sanguigno a causa di un blocco in un’arteria dei polmoni.

Il messaggio del fidanzato

Il suo fidanzato, Joao Hadad, le ha dedicato un messaggio sui social accompagnato da una fotografia insieme, in cui affermava di essere “dilaniato” e di “vivere il mio peggior incubo” dopo aver perso un pezzo della sua vita.

“Con molto rammarico e molto dolore nel cuore dico addio alla mia Luana, la mia principessa, la mia bellissima”, ha scritto Hadad ricordando il suo corteggiamento di 2 anni con Andrade, con il quale ha persino condiviso un tetto.

“Non ho parole per esprimere quanto ero felice (…) Oggi è difficile comprendere i disegni di Dio, e non so quando e se mai elaborerò l’assenza che tu farai nella mia vita e nel mondo vite di una legione di persone che amavano la tua presenza. Sei la mia principessa del sole, ti chiedo di continuare a prenderti cura di me e di tutti noi dall’alto”, ha aggiunto.

Il messaggio di Neymar

Un altro addio è stato quello del calciatore Neymar Jr, che ha espresso il suo rammarico attraverso le sue storie su Instagram:

“Le mie condoglianze a tutta la sua famiglia. Che Dio accolga Luana a braccia aperte”.

Chi era l’influencer Luana Andrade?

Luana Andrade aveva 509mila follower sul suo account Instagram, dove condivideva la sua vita quotidiana con visite in palestra, viaggi o i suoi gusti in fatto di moda.

Ha partecipato alla sesta edizione del reality show Power Couple Brasil ed era assistente di scena nel programma Domingo Legal della rete televisiva SBT. Inoltre, è diventata la fondatrice del marchio di abbigliamento Lukand.