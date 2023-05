Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » Cristiano Ronaldo vuole lasciare l’Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo avrebbe intenzione di lasciare l’Al-Nassr dell’Arabia Saudita per tornare a giocare in Europa o in altri campionati. Il malcontento dell’atleta sarebbe dovuto alla situazione del paese e alla lontananza dalle infrastrutture moderne. Se CR7 decidesse di lasciare il club, dovrebbe pagare un indennizzo in conformità con la legislazione nazionale.

Attualmente, il giocatore percepisce uno stipendio annuo di 75 milioni di dollari, che potrebbe superare i 200 milioni considerando i contratti commerciali.

Cristiano Ronaldo potrebbe essere sanzionato dal suo club, Al-Nassr, se viola il contratto che ha firmato fino al 2025. Il club potrebbe anche impedirgli di giocare se commette un’infrazione. Cristiano si è unito alla squadra saudita lo scorso dicembre dopo aver lasciato il Manchester United. È stato in grado di segnare 13 gol e dare 2 assist in 17 partite con il suo nuovo club. Il suo valore di mercato, secondo il portale Transfermarkt, è stimato a 20 milioni di euro.