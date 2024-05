Ultime Notizie » Eurovision Song Contest » Eurovision Song Contest: vince Nemo della Svizzera

Nemo, il rappresentante della Svizzera, ha vinto questo sabato l’Eurovision Song Contest, tra le polemiche che hanno segnato questa 68esima edizione del concorso, tenutasi nella città svedese di Malmö.

Dopo le semifinali di martedì e giovedì si sono qualificate per la finale complessivamente 26 nazioni, anche se alla fine hanno gareggiato 25, dopo la squalifica del cantante olandese.

Il partecipante olandese Joost Klein è stato espulso dalla finale dell’evento, dopo che è stato annunciato che l’artista era indagato dalla polizia svedese per una denuncia sporta contro di lui da un membro del team di produzione dell’evento a causa di un incidente avvenuto dopo la l’esibizione del cantante nella semifinale di giovedì.

Nel frattempo, il maglione indossato dal concorrente ucraino Jerry Heil, su cui si leggeva la scritta Banderaciaga, ha suscitato indignazione tra il pubblico polacco all’inizio della settimana, poiché faceva riferimento a Stepan Bandera, leader dell’Organizzazione nazionalista ucraina che ha collaborato con i nazisti durante la seconda guerra mondiale.

La partecipazione di Israele

L’inclusione di Eden Golan, rappresentante di Israele nell’edizione di quest’anno, è stata circondata da polemiche. Nonostante la pressione del pubblico e di alcuni rivali, che sollecitavano il boicottaggio di Israele per la sua operazione militare nella Striscia di Gaza, Golan è riuscito a qualificarsi per la finale del concorso, dove si è classificato quinto, suscitando reazioni contrastanti da parte del pubblico.

Poche ore prima della sua presentazione, le strade di Malmö sono state teatro di proteste a sostegno della Palestina e contro la partecipazione di Israele al festival. I manifestanti si sono radunati fuori dallo stadio che ha ospitato la finale per esprimere la loro disapprovazione.

Secondo quanto riferito, le autorità locali hanno arrestato diversi manifestanti, tra cui l’attivista svedese Greta Thunberg, che ha anche partecipato alla massiccia manifestazione di giovedì, in cui più di 10.000 persone hanno chiesto l’esclusione di Israele dalla competizione.

Sostegno alla Palestina

La rappresentante del Portogallo, Iolanda, in chiara dimostrazione di sostegno alla Palestina, ha deciso all’ultimo minuto di cambiarsi d’abito e si è presentata alla parata della bandiera con un completo della marca palestinese Trashy Clothing, ispirato al lavoro del fumettista satirico palestinese Naji Al Ali , assassinato nel 1987. Al termine della sua esibizione, Iolanda esclamò: ‘La pace prevarrà!’

Nel frattempo, la partecipante irlandese Bambie Thug, che ha apertamente espresso la sua posizione contro la partecipazione di Israele all’evento, così come il suo forte sostegno alla causa palestinese, ha chiesto l’espulsione di Israele dal festival a causa dei commenti fatti su di lei dalla televisione israeliana prima della

loro esibizione. martedì scorso in semifinale.

Dopo la semifinale, Bambie Thug e il gruppo di apertura svedese Eric Saade sono stati rimproverati dagli organizzatori dell’evento per aver indossato simboli palestinesi nei loro costumi e nel trucco. La concorrente ha affermato che le avevano ordinato di cambiarsi il trucco e di rimuovere tutti i riferimenti filo-palestinesi che indossava. Prima della finale, Golan è stata spostata in un’altra stanza del locale per separarla da Bambie Thug.

Un’ora prima dell’inizio della gran finale del concorso, Kaarija, la cantante finlandese arrivata seconda all’Eurovision dell’anno scorso e che stasera avrebbe dovuto essere incaricata di annunciare i punti della giuria del suo paese, si è dimessa.

In precedenza, anche la cantante norvegese Alessandra Mele, scelta per annunciare la distribuzione dei punti per il suo Paese, aveva deciso di non partecipare, per protesta contro l’inclusione di Israele. ‘Lascia che l’amore ti conduca alla verità, è proprio davanti ai tuoi occhi. Palestina libera’, ha detto.