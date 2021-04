Ultime Notizie » Bruce Lee » Xiaomi rende omaggio a Bruce Lee con nuovo Smartphone Gaming (Edizione Limitata)

L’azienda cinese Xiaomi ha presentato un’edizione limitata del suo nuovo smartphone da gaming che rende omaggio a Bruce Lee. Saranno disponibili solo 4.000 unità di questa versione, che presenta sul retro, in giallo e nero, una serie di frasi che alludono al leggendario maestro di arti marziali, attore e scrittore americano di origine cinese. La Redmi K40 Gaming Bruce Lee Edition ha lo stesso design della K40 Gaming Edition standard, sebbene abbia una serie di frasi stampate che la differenziano. Al centro della schiena è scritta verticalmente la frase: “Bruce Lee – King of Kung Fu“, mentre nel settore in alto a destra si legge: “KO – Fast Comes First“.

Caratteristiche e Prezzo del nuovo Smartphone Xiaomi Redmi K40 Gaming Bruce Lee Edition

Il nuovo dispositivo offre un display OLED da 6,67 pollici, con bordi molto sottili e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È dotato di un processore MediaTek Dimensity 1200 e di una batteria da 5.065 mAh che in soli 42 minuti può essere ricaricata completamente. Per quanto riguarda le sue fotocamere, la principale è 64MP, a cui vengono aggiunti uno da 8MP e uno da 2MP, insieme alla parte anteriore di 16 MP. Il costo di questo smart device RAM da 12 GB e 256 GB di spazio di archiviazione interno è di 2.799 yuan (356 Euro), sopra la versione Redmi K40 Gaming Edition, che è di 2.699 yuan (344 Euro).