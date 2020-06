20 soldati uccisi in uno scontro tra truppe di Cina e India.

New Delhi riferisce che 20 militari sono morti in un violento scontro tra truppe cinesi e indiane. Sono stati “gravemente feriti” nell’incidente e in seguito “esposti a temperature sotto lo zero” nell’area della valle di Galwan, nella regione indiana del Ladakh, lunedì notte, come confermato dall’esercito indiano. Lo scontro ha avuto luogo durante gli sforzi per ridurre la tensione in una zona di frontiera comune sotto controversa.

Secondo l’esercito indiano, ci sono state anche vittime dalla parte cinese, sebbene il portavoce del ministero degli Esteri a Pechino non abbia confermato alcun incidente. Il ministero degli Esteri cinese ha assicurato che l’incidente è avvenuto quando i soldati indiani hanno attraversato il confine.

Allo stesso tempo, ha chiesto all’India di non intraprendere azioni unilaterali o creare problemi.

“A tale proposito, la Cina ha seguito rigorosamente gli accordi firmati e si è impegnata a salvaguardare la sovranità nazionale e la sicurezza nazionale, nonché a mantenere la pace e la stabilità nelle zone di confine”, ha affermato il portavoce del Ministero degli affari esteri di La Cina Zhao Lijian in una conferenza stampa.

La dichiarazione indiana ha osservato che alti funzionari militari delle due parti stanno attualmente organizzando incontri sulla scena con l’obiettivo di calmare la situazione: si tratta della la prima azione violenta tra i due paesi in circa 45 anni.

Questo è l’ultimo incidente tra i due paesi, a seguito della disputa sul confine intorno a un confine comune non segnato di 3.488 km e che il 5 maggio ha visto un confronto analogo sulle rive del lago Pangong Tso sull’altopiano tibetano.