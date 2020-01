Dove vedere le partite di calcio in tv Brescia-Milan, Empoli-Chievo e tutte le altre di oggi con orario d’inizio e canale tv. E Rojadirecta? Ve lo spieghiamo di seguito con tutte le informazioni per vedere le partite di oggi in live streaming e diretta tv.

08:30 Melbourne City-Sydney Fc (A-League) – Sportitalia.

14:30 Chievo-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia.

20:30 Borussia Dortmund-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Football.

20:45 Diretta Brescia-Milan (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Arbitro Valeri. Brescia e Milan aprono il programma della 21a giornata di Serie A con l’anticipo del Rigamonti questa sera alle 20:45. I padroni di casa giocano la seconda partita interna consecutiva dopo il pareggio della scorsa settimana, 2-2 col Cagliari, che ha consentito loro di staccare il Genoa mantenendosi a -1 dalla quota salvezza. Domenica positiva anche per gli ospiti, che nel match domenicale delle 12.30 hanno superato l’Udinese per 3-2 portandosi così a 28 punti in classifica.

Diretta Brescia Milan sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

20:45 Nizza-Rennes (Ligue 1) – DAZN.

21:00 Diretta Empoli-Chievo (Serie B) – Rai Sport e DAZN.

Il match tra Empoli e Chievo apre il programma della 21a giornata di serie B nell’anticipo del venerdì sera alle ore 21. Continua la crisi dei toscani, reduci dalla sconfitta per 1-0 sul campo della Juve Stabia e oramai coinvolti nella zona playout a quota 23 punti. Veneti invece a quota 29, in piena zona playoff a pari punti con la Salernitana e usciti vincitori dalla sfida casalinga della scorsa settimana contro il Perugia, del quale hanno avuto la meglio col punteggio finale di 2-0.

Diretta Empoli Chievo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Diretta TV anche su Rai Sport.

21:00 Osasuna-Levante (Liga) – DAZN.

21:00 Northampton-Derby County (Fa Cup) – DAZN e DAZN1.

Tutte le dirette di calcio da vedere in TV e streaming legalmente e non con Rojadirecta.



Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto il tempo della navigazione.

Streaming Rojadirecta TV: ricordiamo che in italia il sito Rojadirecta è illegale. Nonostante questo, molti siti italiani, compresi alcuni inseriti in Google News Italia, pubblicano il link a Rojadirecta, ponendo ad alto rischio gli internauti da attacchi informatici e pericolosi virus. Una situazione già segnalata e che speriamo che Google News possa risolvere al più presto.

Anticipazioni partite streaming ufficiale da vedere in diretta: da Fiorentina-Genoa a Torino-Atalanta.



Tra le partite da vedere domani evidenziamo altri tre anticipi della 21a giornata di Serie A , ossia Spal-Bologna delle 15, Fiorentina-Genoa delle 18 e Torino-Atalanta delle 20:45. Nelle prossime ore maggiori dettagli sulle dirette streaming delle partite. I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.