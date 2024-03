Ultime Notizie » Come vedere Slavia Praga Milan Streaming » ⚽ Slavia Praga MILAN Streaming Gratis Europa League: dove vedere Diretta TV Oggi alle ore 18:45

Dove vedere Slavia Praga-Milan streaming gratis tv. Il Milan si prepara a sfidare lo Slavia Praga in una partita cruciale per raggiungere i quarti di finale dell’Europa League. Pioli schiererà la formazione migliore, con tifosi che sosterranno la squadra in trasferta. Si riparte dal 4-2 di San Siro. Andiamo a scoprire le formazioni e dove vedere Slavia Praga-Milan streaming live e tv online.

La statistica in evidenza: Il Milan ha vinto 4-2 contro lo Slavia Praga con gol di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic nell’unico precedente tra le due formazioni. Nonostante la formazione ceca fosse in inferiorità numerica, è riuscita a limitare i danni. Lo Slavia Praga ha già affrontato la Roma in questa edizione della Europa League, vincendo 2-0.

Slavia Praga-Milan in TV



La partita Slavia Praga-Milan, valida per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League, si giocherà oggi giovedì 14 marzo 2024, all’Eden Arena di Praga, con fischio d’inizio ore 18:45 italiane.

Per vedere Slavia Praga-Milan in tv ci sono diverse possibilità, come DAZN, Sky Sport Uno e Sky Sport 253. La partita non sarà trasmessa in chiaro su TV8. Su DAZN, la telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni. Su Sky, invece, a raccontare la partita saranno Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi.

Dove vedere Slavia Praga-Milan Streaming Gratis

Slavia Praga-Milan streaming gratis per gli abbonati da vedere con DAZN e Sky Go, tramite apposite app per dispositivi mobili e collegandosi al sito ufficiale.

⚽ Le probabili formazioni di Slavia Praga-Milan

Dopo la partita, glipossonoe l’evento completo on demand. Inoltre, è possibile utilizzare ilcon l’acquisto del Pass Sport.

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Stanek, Vlcek, Ogbu, Zima, Zmrszly; Holes, Dorley; Doudera, Provod, Wallem; Chytil. Allenatore Trpisovsky. A disposizione in panchina: Mandus, Siortnik, Tijani, Van Buren, Masopust, Jurecka, Boril, Schranz, Tomic, Jusarek, Konency. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Diouf. Diffidati: Masopust, Tijani

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Henrandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Sportiello, Mirante, Kalulu, Thiaw, Kjaer, Terracciano, Bennacer, Musah, Okafor, Jovic, Chukwueze. Indisponibili: Pobega. Squalificati: Florenzi. Diffidati: Maignan, Calabria, Tomori, Musah.

Arbitro: Nyberg (Svezia). Guardalinee: Beigi-Soderqvist. Quarto Uomo: Ladeback. Var: Higler. Assistente Sala VAR: Van Boekel.