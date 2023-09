Ultime Notizie » Calcio Serie A » Calcio Sabato Sera: la Lazio sbanca il Maradona, 1-2 a Napoli con Luis Alberto e Kamada

CALCIO SABATO SERA – La Lazio dell’ex Maurizio Sarri vince in trasferta al Maradona sull’imbattuta Napoli: vittoria 2-1. Le aquile disputano una gran partita e ottengono la prima vittoria in Serie A, dopo 3 partite, grazie ai gol di Luis Alberto di tacco e Daichi Kamada. Zielinski ha messo il parziale del pareggio. A segno anche Zaccagni e Guendouzi ma il VAR li annulla per offside.

Tabellino Napoli-Lazio 1-2 (primo tempo 1-1)

Marcatori Gol: 30′ Luis Alberto (L), 32′ Zielinski (N), 52′ Kamada (L).

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera (66′ Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski (84′ Simeone); Politano (75′ Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (66′ Raspadori).

Allenatore Garcia.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj (81′ Pellegrini); Kamada (65′ Guendouzi), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (81′ Pedro), Immobile (93′ Castellanos), Zaccagni (93′ Isaksen). Allenatore Sarri.

Arbitro: Andrea Colombo. Ammoniti: Zaccagni, Luis Alberto.

Sarri elogia Guendouzi e Kamada

Maurizio Sarri è soddisfatto della vittoria della sua squadra, la Lazio, contro il Napoli. Ha elogiato la prestazione della squadra nel secondo tempo, sottolineando la buona condizione fisica e mentale dei giocatori. Ha anche commentato i gol annullati, esprimendo dispiacere per la decisione dell’arbitro. Sarri ha parlato anche dei singoli giocatori, elogiando Guendouzi per la sua intensità e Kamada per la sua crescita graduale. In generale, il tecnico ha espresso la speranza che la Lazio possa mantenere questa mentalità positiva in futuro.