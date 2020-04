Coronavirus: Perchè il "massacro" di anziani nelle case di cura.

Le autorità stanno indagando su possibili carenze nella gestione dell’epidemia covid-19 nelle residenze sanitarie assistenziale (RSA), tra dati agghiaccianti del bilancio delle vittime in questi centri.

L’altro giorno l’Istituto superiore di sanità ha rivelato che circa 6,773 residenti in case di cura per anziani sono morti dall’inizio di febbraio, mentre il 40% è risultato positivo al coronavirus o ha presentato sintomi della malattia.

Tuttavia, il numero effettivo di decessi può essere superiore alle stime dell’Istituto, poiché i suoi dati riflettono solo una parte delle case di cura e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) esorta a trovare spiegazioni per un livello così elevato di mortalità.

“Il massacro che abbiamo visto nelle case degli anziani deve essere un’occasione da non perdere per ripensare l’assistenza e le cure. L’OMS chiede al governo cosa è successo e perché”, dice Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’OMS, che fa anche parte del comitato tecnico scientifico che consiglia il Ministero della salute sull’epidemia di coronavirus.

Tra le altre cose, viene valutato se il personale incaricato di prendersi cura di queste persone anziane avesse sempre dispositivi di protezione individuale, maschere e anche se la quarantena e l’isolamento delle persone infette da coronavirus fossero rispettati rispetto al resto dei residenti sani o se sono stati esposti al rischio di infezione a causa della mancanza di dovuta cura.

Il processo è stato aperto dopo una serie di denunce contro la residenza Pio Albergo Trivulzio a Milano, il cui CEO, Giuseppe Calicchio, affronta un presunto “crimine di omicidio colposo involontario”. Alcuni dipendenti hanno riferito che è stato loro impedito di indossare maschere per “non spaventare i residenti”. Dall’inizio di marzo a Trivulzio, che ha la capacità di ospitare 1000 residenti, sono morte circa 150 persone.

Tra gli altri centri, la Procura indaga sulla residenza di San Raffaele nel comune di Roca di Papa, a sud di Roma. Il sindaco Veronica Cimino ha ordinato la quarantena al centro dopo la morte di cinque dei suoi residenti e 148 risultati positivi per il coronavirus, mentre la sua amministrazione non ha risposto alle autorità in merito alle misure preventive presso la struttura. Alla fine, il governo ha dovuto intervenire e alcuni residenti in condizioni critiche sono stati trasferiti negli ospedali questo venerdì.

Nel frattempo, i rappresentanti dei centri anziani incolpano le autorità per la mancanza di test per i loro residenti.

La pandemia di coronavirus ha già causato la morte di 23,227 persone in Italia.