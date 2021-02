Ultime Notizie » Adobe Illustrator » Come creare Mappe per Giochi di Ruolo gratis

Se sei un fedele fan dei giochi di ruolo, o anche conosciuti come RPG, ti farà piacere che ti presentiamo Dungeon Map Doodler, uno strumento interessante che permette di creare da zero mappe di giochi di ruolo attraverso queste semplici opzioni. In questo Adobe Illustrator di mappe per giochi di ruolo, da un foglio bianco puoi creare una mappa completamente creata da te, e per questo puoi creare e modificare passaggi, vicoli ciechi, strutture, labirinti e molto altro.

Può essere un po’ difficile capire a cosa serve ogni strumento, e il meglio che possiamo consigliarti è di seguire il metodo per tentativi ed errori. Solo allora saprai cosa stavi cercando. La prima cosa che troveremo se clicchiamo su uno spazio vuoto sono le ben note griglie, che ci permettono di tenere traccia di come appare la mappa. Quando inizi a modellare la mappa, puoi utilizzare gli strumenti di linee, poligoni, curve o anche a mano libera per disegnare i percorsi. È importante ricordare che ciascuno degli strumenti ha versioni diverse per mostrare risultati diversi, motivo per cui sottolineiamo ancora una volta la frase di tentativi ed errori.

Il miglior esempio di confronto che questo programma può avere è Adobe Illustrator o Photoshop, e quindi le persone che gestiscono bene questi programmi molto probabilmente non avranno problemi a sperimentare Dungeon Map Doodler. E una volta che hai il progetto finito, hai la possibilità di salvarlo e/o esportarlo in formato PNG, JPG o BMP.

Ecco un link in modo che tu possa accedere al sito ufficiale della piattaforma e usare questo RPG Tool per misurare le tue capacità di creazione. Qui sotto invece un video youtube con una piccola e semplice dimostrazione in inglese: