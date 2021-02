Incredibile canestro del Bidello di spalle da centro campo (VIDEO)

VIDEO incredibile: Una telecamera di sicurezza riprende il bidello di un istituto che lancia il pallone da basket dando le spalle al canestro dal centro del campo. Dopo aver fatto l’impresa (senza testimoni), Joe Orians ha celebrato brevemente per poi raccoglie subito i suoi attrezzi per la pulizia e procede con i suoi doveri.

La telecamera di sicurezza della Liberty Benton Middle School di Findlay, Ohio (Stati Uniti), ha catturato il momento in cui il custode del centro, Joe Orians, lancia una palla all’indietro dal centro del campo da basket, completamente vuoto, realizzando un incredibile canestro.

Il giorno successivo, il custode ha menzionato lo spettacolo al direttore del centro, Kyle Leatherman, che ha controllato le telecamere ed è rimasto così colpito che ha condiviso il video su Twitter. Come ha spiegato Leatherman a TMZ, il custode non gli ha detto “che si trattava di un tiro da centrocampo senza voltarsi indietro”.

“Il nostro custode è migliore del tuo.

Our custodian is better than yours. Just casually walking through the gym with no one watching but the security camera. Trick shot, nothing but net. @espn @DudePerfect #WeAreLB pic.twitter.com/uxkDKJhG8S

— Kyle Leatherman (@leathermank) February 4, 2021