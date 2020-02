Cloudflare offre servizi estremamente utili su Internet oggi. Da un lato memorizza nella cache il contenuto per rendere più veloce la tua query, ma ha anche un servizio di protezione dagli attacchi DDoS, blocco automatico delle minacce, replica CDN … è una piattaforma che fornisce servizi a milioni di siti Web, indipendentemente dal tipo di attività che viene fatta.

Ma adesso c’è il problema: se il servizio non è considerato legale, Cloudflare potrebbe essere considerato complice.

Nel 2018, quattro dei maggiori editori giapponesi di manga hanno presentato una mozione in un tribunale di Tokyo chiedendo che Cloudflare cessasse di fornire servizi a diversi siti di “pirati”, tra cui Hoshinomori, il sostituto di Mangamura. Ora hanno raggiunto un accordo con Cloudflare: smettere di offrire la replica sui loro server basati in Giappone se un tribunale li dichiara illegali.

Secondo la causa, poiché Cloudflare memorizza nella cache i contenuti, equivale a fornire contenuti in violazione al pubblico. Ora tutto dipende dal fatto che un tribunale determini che i siti “pirati” in questione violano il copyright e, quindi, sono illegali.

Non è la prima volta che succede qualcosa del genere. Lo scorso dicembre Cloudflare è stato citato in giudizio da Takeshobo, un altro importante editore con sede in Giappone che distribuisce dozzine di pubblicazioni manga, molte sotto l’etichetta Bamboo Comics.

Cloudflare dice sempre la stessa cosa: non è responsabile delle attività dei suoi utenti. Frugano il contenuto, ma non devono leggere uno a uno per evitare di frugare in qualcosa che alcuni tribunali considerano illegale. Qualche giorno fa Cloudflare ha dovuto disconnettere la piattaforma di musica pirata DDL-Music sotto la minaccia di gravi multe in Germania. Adesso è il caso del Giappone e sembra che l’argomento continui ad espandersi.