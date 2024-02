Ultime Notizie » Auto elettrica » Citroen C4 e C4 X: tecnologia ibrida da 136 CV per ridurre la spesa del 20%

Nello stesso modo in cui ha fatto con il C5 Aircross alla fine dell’anno scorso, quando Citroën ha dotato il suo modello SUV di media taglia di versioni con ibridazione leggera MHEV, il marchio francese presenta ora i C4 e C4 X Hybrid 136 equipaggiati con la nuova tecnologia 48V Hybrid, in modo che i due modelli fabbricati esclusivamente dal gruppo Stellantis nella loro fabbrica di Madrid nel quartiere di Villaverde abbiano quattro tecnologie di propulsione: benzina, diesel, completamente elettrica e, da ora in poi, ibrida.

La nuova meccanica Hybrid 136 dei modelli C4 e C4 X è composta da una batteria da 48 volt che si ricarica durante determinate fasi di guida e un motore a benzina 1.2 a tre cilindri di nuova generazione con 136 CV, specificamente progettato per adattarsi a questo sistema ibrido, associato al nuovo cambio elettrificato a doppia frizione ë-DCS6, che integra un motore elettrico da 21 kW.

Il propulsore Hybrid 136 riduce le sue emissioni e il consumo di quasi il 20% rispetto alla versione equivalente a benzina, equipaggiata con il 1.2 PureTech 130 e il cambio automatico EAT8. In grado di percorrere fino al 50% dei percorsi urbani in modalità completamente elettrica, senza emissioni, la meccanica Hybrid 136 consente al C4 e al C4 X di godere dell’etichetta eco della DGT; e con prezzi a partire da 24.150 euro, se si tratta del C4 più compatto, e da 24.600 euro, se si tratta della berlina C4 X.

Citroën C4: tecnologia Hybrid 48V per prestazioni ecologiche

La tecnologia Hybrid 48V ottimizza le prestazioni e il consumo di carburante del C4 e del C4 X, consentendo un risparmio medio di carburante di un litro di benzina ogni 100 chilometri, mentre in condizioni di guida urbana, il risparmio medio di carburante raggiunge quasi il 30%, secondo Citroën. Riduzione che ha anche un impatto positivo sulle emissioni di CO2, che si riducono fino al 20% (più di 25 grammi ogni 100 chilometri) rispetto al motore a benzina PureTech 130 EAT8. In particolare, i nuovi C4 Hybrid 136 e C4 X Hybrid 136 omologano emissioni di 107 g/km.

I suoi due motori, elettrico e termico a benzina, funzionano insieme o separatamente, una combinazione che viene decisa automaticamente, senza intervento del conducente. E in caso di forti accelerazioni, il motore elettrico fornisce una potenza aggiuntiva di 9 kW (circa 12 CV), garantendo un’usabilità costante per garantire prestazioni più dinamiche. Inoltre, la batteria si ricarica automaticamente quando l’auto decelera.

Nuova Citroën C4: dettagli sulla meccanica ibrida da 136 CV

Se analizziamo più in dettaglio la nuova meccanica, questo sistema di ibridazione leggero e compatto si basa su un motore a benzina 1.2 PureTech di nuova generazione, sviluppato specificamente (il 40% delle parti sono nuove) per l’ibridazione, con tre cilindri e 1.199 centimetri cubi, una potenza di 136 CV a 5500 rpm, e una coppia di 230 Nm a 1750 rpm. La scelta di un turbocompressore a geometria variabile e una catena di distribuzione contribuisce alle sue prestazioni e robustezza. E rispettando la normativa Euro 6.4 e funzionando secondo il ciclo Miller, il motore ha migliorato la sua efficienza termica per ridurre le emissioni di CO2.

Il secondo componente importante della meccanica Hybrid 136 è il motore elettrico sincrono a magneti permanenti, in grado di offrire una potenza e una coppia massime di 21 kW (28 CV) e 55 Nm. Si occupa del funzionamento elettrico del C4 e del C4 X per richieste di coppia basse, a bassa velocità, durante le manovre o le decelerazioni, e assiste il motore termico durante l’avviamento. Serve anche come generatore di carica per la batteria durante la decelerazione, riducendo così l’usura dei freni.

Inoltre, va sottolineato il motore di avviamento a cinghia, alimentato a 48 V, e utilizzato per avviare il motore a benzina in modo rapido e reattivo. O il nuovo cambio elettrificato ë-DCS6, che è un cambio a doppia frizione a sei velocità senza interruzione di coppia. Grazie a questo, i cambi di marcia sono più brevi, offrendo un’esperienza di guida più confortevole. Il motore elettrico, l’inverter e il controllore sono integrati, ottimizzando lo spazio sotto il cofano motore.

Inoltre, la batteria al litio da 48 V, con una capacità utile di 0,43 kWh e installata sotto il sedile anteriore sinistro, non influisce sul volume del bagagliaio né sullo spazio interno. E grazie a un convertitore di tensione, parte dell’elettricità prodotta dal motore elettrico a 48 V viene convertita in 12 V per alimentare gli apparecchi dell’auto, consentendo di avere due sistemi elettrici distinti.