Ultime Notizie » Cinema » Cinema: Muore l’attore William Hurt, una settimana prima del suo 72° Compleanno

L’attore William Hurt è morto questa domenica all’età di 71 anni. La triste notizia è stata appresa attraverso una breve dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia a vari media statunitensi. Così il figlio: “È con grande tristezza che la famiglia Hurt piange la scomparsa di William Hurt, amato padre e attore premio Oscar, il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72esimo compleanno. E’ morto pacificamente, tra parenti, per cause naturali. La famiglia richiede la privacy in questo momento”.

Vincitore di un Oscar nel 1985 come miglior attore per il suo lavoro in “Il bacio della donna ragno“, ha una lunga carriera nel cinema e in televisione. Il suo debutto come attore ha avuto luogo nel 1977 nella serie “Kojak” dove ha interpretato Jake, un personaggio che sarebbe succeduto a innumerevoli fiction e film, rendendolo uno degli interpreti più amati di Hollywood. È arrivato a recitare in storie di successo come “Figli di un Dio minore“, “A History of Violence” o “Brivido caldo (Body Heat)“, tra gli altri.

Nei suoi ultimi anni, William Hurt ha ottenuto anche il riconoscimento e l’affetto delle nuove generazioni grazie alla sua inclusione nel Marvel Cinematic Universe. Ha partecipato ai film “The Incredible Hulk” nel 2008, “Captain America: Civil War” nel 2016, “Avengers: Infinity War” nel 2018, “Avengers: Endgame” nel 2019 e “Black Widow” nel 2021.

Numerosi premi

In termini di premi e nomination, il suo lavoro ha sempre ricevuto numerose recensioni positive dalla stampa specializzata.

La sua infanzia

Ha ottenuto quattro nomination all’Oscar per ‘Una storia di violenza’, ‘Sul confine della notizia’, ‘Figli di un dio minore’ e ‘Il bacio della donna ragno’ con cui ha realizzato il suo sogno di entrare a far parte della storia di i più importanti premi cinematografici del pianeta. Inoltre, ha ricevuto un premio BAFTA per questo stesso film, tre nomination ai Golden Globes e una statuetta al Festival Internazionale del Cinema di Cannes.

Nato il 23 marzo 1950 a Washington, ha trascorso la sua infanzia viaggiando nell’Oceano Pacifico dove suo padre gestiva un’importante società di investimento. Dopo il divorzio dei suoi genitori, si è trasferita a New York con la madre e due fratelli. Tuttavia, all’età di dieci anni fu mandato in Inghilterra in collegio in concomitanza con il nuovo matrimonio di sua madre. Su raccomandazione del suo patrigno, l’attore ha studiato teologia tra Londra e Boston. Infine, è tornato a New York per imparare recitazione presso la prestigiosa Juilliard School of the Arts. Il suo primo contatto amatoriale con il mondo della recitazione è stato grazie a vari teatri regionali dove ha dimostrato il suo valore. Ha anche avuto modo di partecipare a un famoso festival teatrale di William Shakespeare.