Ultime Notizie » Antitrust » Cicatrice francese: Antitrust multa TikTok con 10 milioni

TikTok è stata multata di 10 milioni di euro per non aver controllato adeguatamente i contenuti che potrebbero mettere a rischio minori e individui vulnerabili sulla piattaforma. Inoltre, l’algoritmo del social network favorisce la proliferazione di tali contenuti, incoraggiando un uso sempre maggiore della piattaforma.

TikTok ha espresso disaccordo riguardo alla multa da 10 milioni di euro inflitta dall’Autorità Antitrust a causa dei contenuti associati alla “cicatrice francese“. L’azienda ha dichiarato di aver già ridotto la visibilità di tali contenuti per gli utenti minori di 18 anni.

Esistono diverse ragioni per cui TikTok viene considerata pericolosa per i bambini:

1. Esposizione a contenuti inappropriati:

La piattaforma non sempre riesce a filtrare efficacemente i contenuti, e i bambini potrebbero imbattersi in video sessualmente espliciti, contenenti bullismo, violenza, o che promuovono attività pericolose. La funzione “For You” (Per Te) potrebbe mostrare contenuti non adatti all’età, anche se l’account è impostato come “privato”.

2. Cyberbullismo:

TikTok è un terreno fertile per il cyberbullismo, con la possibilità di lasciare commenti offensivi e di partecipare a sfide umilianti. I bambini, ancora in fase di sviluppo emotivo, potrebbero essere particolarmente vulnerabili agli attacchi online.

3. Dipendenza e manipolazione:

L’algoritmo di TikTok è progettato per essere altamente coinvolgente, creando una dipendenza che può portare a un uso eccessivo della piattaforma.

4. Privacy e sicurezza dei dati:

I bambini potrebbero trascurare altre attività importanti come lo studio, il gioco e le relazioni sociali.

Ci sono state diverse preoccupazioni sulla raccolta e la condivisione dei dati degli utenti da parte di TikTok, soprattutto per quanto riguarda i minori. Il rischio di adescamento online da parte di predatori è sempre presente.

5. Distorsione dell’immagine di sé:

L’enfasi sull’aspetto fisico e sui trend di TikTok può portare a una distorsione negativa dell’immagine di sé nei bambini e ragazzi. La continua ricerca di like e follower può aumentare l’ansia e la pressione sociale.

6. Mancanza di supervisione:

È importante che i genitori monitorino l’attività dei propri figli su TikTok e insegnino loro a navigare in modo sicuro nella piattaforma. Esistono diverse impostazioni sulla privacy e sui controlli parentali che possono essere utilizzate per limitare l’esposizione a contenuti inappropriati.

Oltre a queste preoccupazioni, è importante ricordare che TikTok è pur sempre una piattaforma di intrattenimento. Con un uso consapevole e la giusta supervisione da parte dei genitori, i bambini possono divertirsi su TikTok senza correre rischi.