La prestigiosa casa d’aste Christie’s ha annunciato l’asta di otto orologi appartenenti alla collezione personale di Michael Schumacher, in occasione del 30º anniversario della sua prima vittoria nel Campionato Mondiale di Formula 1 nel 1994.

L’asta avrà luogo il prossimo 13 maggio a Ginevra, in Svizzera, in concomitanza con la settimana del Gran Premio di Emilia-Romagna in Italia. Si tratta di una vetrina di orologi rari che attira l’attenzione di collezionisti e appassionati di tutto il mondo.

Christie’s ha dichiarato l’obiettivo di raccogliere circa sei milioni di dollari tramite questa asta, come riportato dalla catena Fox Sports. Gli orologi, esposti in varie città del mondo dal mese scorso, comprendono alcuni pezzi che evocano momenti cruciali della carriera di Schumacher.

Ogni orologio in vendita porta con sé non solo il valore intrinseco del tempo e della precisione svizzera, ma anche un significato emotivo legato alla carriera straordinaria di uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi. Gli acquirenti avranno l’opportunità di possedere un pezzo di storia dell’automobilismo, arricchendo le proprie collezioni con oggetti unici e carichi di fascino.

Prima dell’asta, gli orologi di Schumacher sono stati esposti in diverse città del mondo,

🏎️ It's been 30 years since Michael Schumacher's first World Driver's Championship in 1994.

Auction house @ChristiesInc will be auctioning select watches from his private collection, including an Audemars Piguet Royal Oak gifted by Jean Todt and the F.P. Journe Vagabondage I. pic.twitter.com/6ZSeZ5U3D3

